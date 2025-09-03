Ζωή Κωνσταντοπούλου: Προσκάλεσε στη Βουλή τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα

Τραυματισμένα παιδιά από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα προκειμένου να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βρέθηκαν σήμερα στη Βουλή, συνοδευόμενα από τον πρέσβη της Παλαιστίνης Γιούσεφ Ντόρχομ, ύστερα από πρόσκληση που τους απηύθυνε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Την αντιπροσωπεία υποδέχτηκε στο γραφείο του ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησαν τη συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τα καλωσόρισε από το βήμα της Βουλής φορώντας την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα και μίλησε με συγκινητικά λόγια. Μάλιστα, αποκάλυψε το τι είπε στα παιδιά ο Νικήτας Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι αυτό είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού που πρέπει να επικρατήσει. «Προς τιμήν του ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, που είναι γιατρός, υποδέχτηκε τα παιδιά, τις μανάδες, τον θείο συνοδό και τον κ. Πρέσβη, στο γραφείο του στη Βουλή, τα καλωσόρισε, τους είπε κάτι πολύ συγκινητικό: Τους είπε «η κ. Κωνσταντοπούλου και εγώ δεν έχουμε παιδιά. Εσείς είστε για μας τα παιδιά μας!».

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων καλωσόρισαν τα παιδιά από τη Γάζα στη Βουλή.

