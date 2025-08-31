Ηλεία: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα μέρη της καταγωγής της
Στην Ολυμπία, τα Κρέστενα και τη Λίμνη Καϊάφα βρέθηκε η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας»
Την Ηλεία επισκέφθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνοδευόμενη από τον πατέρα της, Νίκο Κωνσταντόπουλο (πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό). Στο πλαίσιο της περιοδείας της βρέθηκε στην Ολυμπία, στα Κρέστενα και στη Λίμνη Καϊάφα, ενώ μοιράστηκε στιγμιότυπα και προσωπικές σκέψεις μέσα από ανάρτησή της στο Facebook.
«Μπροστά στον παλιό Σταθμό του τρένου στην Ολυμπία, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μεγάλωσε ο πατέρας μου στα Κρέστενα, μπροστά στο εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Γεράνιο στη Λίμνη Καϊάφα. Ένα οδοιπορικό στα πάτρια εδάφη, που συνεχίζεται και με γεμίζει δύναμη, νοσταλγία, αγάπη», έγραψε χαρακτηριστικά.
