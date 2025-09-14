Πρόεδρος της Βουλής: Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια
Τα συγχαρητήρια νωρίτερα εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός
Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ανδρών μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.
«Το ελληνικό μπάσκετ μας γέμισε ξανά με υπερηφάνεια. Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ του 2025 απέδειξε ότι στον ελληνικό αθλητισμό, υπάρχει παρόν αλλά το κυριότερο, μέλλον. Θα είμαστε μαζί σας…»
