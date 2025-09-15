Ξεκινά σήμερα η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή

Πρεμιέρα για την πολυσυζητημένη εξεταστική επιτροπή που σχηματίστηκε για να διερευνήσει τα περιστατικά κακοδιαχείρισης στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως σήμερα.

Πρόκειται για την επιτροπή που σχηματίστηκε ύστερα από απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που ελήφθη στα τέλη Ιουλίου και στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να εκλεγεί το προεδρείο, επικεφαλής του οποίου αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να είναι ο βουλευτής της ΝΔ, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ενώ πιθανότατα τη θέση του αντιπροέδρου θα αναλάβει η Μαρία Συρεγγέλα. Εισηγητής της ΝΔ θα είναι ο Μακάριος Λαζαρίδης, του ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης και του ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος.

Στην επόμενη συνεδρίαση, θα αποφασιστεί ο κατάλογος των μαρτύρων, θέμα το οποίο θεωρείται δεδομένο ότι θα προκαλέσει τις πρώτες μεγάλες εντάσεις μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Στην εξεταστική θα λάβουν μέρος 17 βουλευτές από τη ΝΔ, 4 από το ΠΑΣΟΚ, 3 από τον ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΚΚΕ και από 1 από τα υπόλοιπα κόμματα (Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, και ανεξάρτητοι).

Αναμένεται να ακολουθηθεί ιδιαίτερα εντατικό πρόγραμμα συνεδριάσεων, καθώς η επιτροπή θα προχωράει τις εργασίες της τρεις φορές την εβδομάδα.

Η κυβέρνηση, με την πρόταση να μη διερευνηθούν μόνο τα χρόνια της κακοδιαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά να τη διευρύνει σε όλη την περίοδο λειτουργίας του οργανισμού από το μακρινό 1998, επιδιώκει να διευρύνει τις ευθύνες και να τις διαχύσει σε όλα τα κόμματα που έχουν συμμετάσχει στις κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό άλλωστε ήταν και το κεντρικό επιχείρημα, στοχεύοντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια των μηνών που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Πάντως το μεγάλο ζήτημα που παραμένει στον «αέρα», είναι το αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προετοιμάζει και νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κι άλλους βουλευτές της ΝΔ, εκτός των κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη, για τους οποίους η πρόταση σύστασης προανακριτικής για το ίδιο θέμα, απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής μέσα από την αμφιλεγόμενη ψηφοφορία με τις δεκάδες επιστολικές ψήφους.

