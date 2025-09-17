Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι, έναντι 7.405 την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Newsbomb

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι
Unsplash
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυξημένος κατά 10% είναι ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιθεώρηση Εργασίας φέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις του τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, μεταφορών και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι, έναντι 7.405 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρσι.

Οι περισσότεροι έλεγχοι (5.313) έγιναν σε επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, όπου επιβλήθηκαν και οι υψηλότερες κυρώσεις: 1.137 πρόστιμα ποσού 4,55 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία (2.142 έλεγχοι, με 284 διοικητικές κυρώσεις ποσού 1,5 εκατ. ευρώ), οι μεταφορές (529 έλεγχοι, με 191 πρόστιμα ποσού 269.820 ευρώ) και οι επιχειρήσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών (157 έλεγχοι, με 40 κυρώσεις ποσού 36.800 ευρώ).

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιδιώκουμε τη στόχευση των ελέγχων σε κλάδους με υψηλότερη παραβατικότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων», σημειώνει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: «Φρικτό έγκλημα» η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Απειλή για όλους μας» αλλά και επίθεση στον Τραμπ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα επισκεφτεί ο Μητσοτάκης στη Λήμνο

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Επεκτείνονται οι διαδηλώσεις της Gen Z στην Ασία: Μαζικές διαμαρτυρίες για δωρεάν αυτοκίνητα σε βουλευτές στο Ανατολικό Τιμόρ

17:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επεισόδια πριν το Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα, συνελήφθησαν 19 Ιταλοί

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Έκλεισε στις 2.019,26 μονάδες - Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και πτώση

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Θέλει πυρηνικά όπλα - Πώς σκοπεύει να τα αποκτήσει σε συνεργασία με τη Γαλλία

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «Απόδραση» στο 93ο λεπτό για τον Άρη – Στην ισοπαλία έμειναν Κηφισιά, Αστέρας AKTOR

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 55χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ο εισαγγελέας αποφάσισε τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο» απαντά η οικογένεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τραμπ και βασιλική οικογένεια ανταλλάσσουν δώρα - Τσάντα Anya Hindmarch, καρφίτσα Tiffany

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρειδοποιεί ότι τυχόν κυρώσεις της ΕΕ εναντίον του θα λάβουν την «αρμόζουσα απάντηση»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: «Ληστεία - μαμούθ» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Έκλεψαν 600.000 ευρώ σε χρυσό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα, Ζαρουρί και Ντέσερς η ενδεκάδα

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήματα μόδας από τη Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ πέρασε από το… χωράφι του Αιγάλεω με Πιερό!

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ