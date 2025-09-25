ΟΗΕ: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη – Τι ώρα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Την Πέμπτη θα συναντηθεί με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ Σεΐχη Σαμπάχ Αλ-Χάλιντ Αλ-Σαμπάχ, τον υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Δρ. Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συμβουλίου Ρόναλντ Λόντερ, καθώς και με διεθνείς και αμερικανοεβραϊκές οργανώσεις.

Την Παρασκευή, στις 15:15, θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg και στον αρχισυντάκτη του Bloomberg News, Τζον Μίκλεθγουεϊτ.

Στις 18:00 θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 18:45 θα απευθύνει ομιλία στην ολομέλεια της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης.

Να σημειωθεί πως οι ώρες που ανακοινώθηκαν είναι σε ώρα Ελλάδος.