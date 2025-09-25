Γερουλάνος: Χρειάζεται συνέδριο - Θα πρέπει να αλλάξουν τα όργανα και πρόσωπα στην ηγετική ομάδα

«Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πολύ λίγος, το παράθυρο ευκαιρίας που έχουμε είναι μικρό», είπε ο Παύλος Γερουλάνος σχολιάζοντας την αντίδραση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη δηλώσή του πως η «βελόνα» πρέπει να ξεκολλήσει.

Σε ερώτηση αν δεν ξεκολλήσει η βελόνα τι πρέπει να γίνει στο ΠΑΣΟΚ, το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ είπε πως δεν μπορεί να σιωπεί κανένα στέλεχος και προσέθεσε ότι «πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας ξανά».

Τάχθηκε υπέρ της διενέργειας συνεδρίου «ουσίας», επισημαίνοντας πως δεν είναι θέμα προσώπων. Έπειτα από ένα συνέδριο θα πρέπει να υπάρχει ένα διαφορετικό Πολιτικό Συμβούλιο και ανανέωση στην ηγετική ομάδα.

Κάλεσε όποιον έχει απόψεις να τις εκφράζει και πως δεν είναι αμφισβήτηση στον πρόεδρο.

