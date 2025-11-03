Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο - Τι συζητήθηκε

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η τεράστια προσφορά της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στον Ελληνισμό της Αυστραλίας, καθώς και η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επισκεφθεί την Αυστραλία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο.

