Κεραμέως: Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

Σε ό,τι αφορά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους, καταγράφοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας, καθώς και προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό

Την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος απασχόλησης για άνεργες μητέρες εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Σκάι.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, «έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία να βοηθήσουμε τις μητέρες» και εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, απευθύνεται σε μητέρες παιδιών έως 15 ετών, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10.000 μητέρες, 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης, με επιδότηση που φτάνει έως το 80% του μισθού και διάρκεια από 12 έως 15 μήνες.

«Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα; Διότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πιο αυξημένη ανεργία σε γυναίκες και στη χώρα μας ισχύει αυτό. Η ανεργία στις γυναίκες για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, πριν από 2-3 μήνες, έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό. Δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία της χώρας μονοψήφιο αριθμό στην ανεργία» δήλωσε η κ. Κεραμέως προσθέτοντας: «Εμείς στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που κάνουμε, πάμε και βλέπουμε, μετά από έναν χρόνο, πόσα από αυτά τα άτομα βρήκαν δουλειά. Διαπιστώνουμε ότι πάνω από 2 στους 3 είναι σε δουλειά. Είναι τέλειο; Όχι, αλλά αυτό μας δείχνει ότι αυτά τα προγράμματα πιάνουν τόπο, μπορούν να βελτιωθούν και εδώ είμαστε να τα βελτιώσουμε».

Σε ό,τι αφορά στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η υπουργός υπογράμμισε ότι σήμερα προστατεύει 1.850.000 εργαζόμενους, καταγράφοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας, καθώς και προστατεύοντας τον υγιή ανταγωνισμό. «Από τις 3 Νοεμβρίου, επεκτείνεται και σε νέους κλάδους, σε όλο το χονδρεμπόριο, σε όλο τον κλάδο της ενέργειας, σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σε διοικητικές υπηρεσίες του τουρισμού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το εργαλείο. Ήδη, το 2025 έχουμε 1,5 εκατομμύρια υπερωρίες περισσότερες σε σχέση με το 2024. Το νούμερο είναι τεράστιο. Αυτό που κάνει επί της ουσίας η Κάρτα είναι ότι επιφέρει συνολική εξυγίανση της αγοράς εργασίας» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείσα σχετικά με την Επιθεώρηση Εργασίας, η κ. Κεραμέως απάντησε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αυξήσει τους ελέγχους κατά 8% και αυτό έχει οδηγήσει και στην επιβολή υψηλών προστίμων. Μάλιστα, τόνισε ότι η Αρχή έχει ενισχυθεί τόσο σε προσωπικό όσο και μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, ειδικά σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, όπως, για παράδειγμα, με δρομολόγηση χρήσης drones σε τεχνικά έργα, προκειμένου να διασφαλίζεται η πιστή τήρηση της εργατικής νομοθεσίας σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας.

Επιπλέον, η υπουργός είπε ότι το εργασιακό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή περιλαμβάνει πολλές διατάξεις προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Παράδειγμα, μιλάμε για εργατικά ατυχήματα. Πού συμβαίνουν ενίοτε εργατικά ατυχήματα; Φανταστείτε μεγάλα τεχνικά έργα όπου έχεις παράλληλες δραστηριότητες και κανέναν να τις συντονίζει. Ας πούμε ότι έχεις κάποιον ο οποίος βάφει και δίπλα του κάποιος ο οποίος κάνει οξυγονοκόλληση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εργατικό ατύχημα και, γι' αυτό, μια από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι η υποχρεωτική παρουσία τεχνικού συντονιστή ασφάλειας και υγείας» εξήγησε η κ. Κεραμέως.

Αναφερόμενη σε άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο προς κατάθεση νομοσχέδιο, δήλωσε ότι μια ακόμα πρόνοια είναι ότι προβλέπεται για πρώτη φορά όλες οι οδηγίες των τεχνικών ασφαλείας και των γιατρών εργασίας να είναι γραπτές. «Όχι να το αφήνουμε στο προφορικό και ό,τι γίνει και να καταλήγουν στα δικαστήρια. Εμείς θέλουμε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. 'Αρα, υποχρεωτικά πλέον, με το νέο νομοσχέδιο, όλες οι οδηγίες θα τίθενται γραπτά για την προστασία όλων και για να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία για το τι είπε ο τεχνικός ασφαλείας, τι είπε ο γιατρός εργασίας» διευκρίνισε η υπουργός.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, με το νέο νομοσχέδιο, οι προσλήψεις θα γίνονται πιο εύκολα με μόνο ένα έγγραφο, το οποίο θα έχει όλους τους ουσιώδεις όρους εργασίας και θα μπορεί να κατατεθεί και με ψηφιακό τρόπο, επισημαίνοντας πως υπάρχει πρόβλεψη και για εφαρμογή και στα κινητά, ειδικά για τις λεγόμενες fast track προσλήψεις, για προσλήψεις που αφορούν σε απασχόληση περιορισμένου χρόνου. «Όλα αυτά γίνονται, για να διευκολύνουμε την αγορά εργασίας» σχολίασε.

Σχετικά με την έκδοση των συντάξεων, η κ. Κεραμέως ανέδειξε τη σημαντική μείωση στον χρόνο έκδοσής τους, σημειώνοντας ότι στις κύριες συντάξεις «είμαστε στο χαμηλότερο σημείο πάρα πολλών ετών, στις 15.700 εκκρεμότητες. Όταν πρωτοαναλάβαμε ως κυβέρνηση, μια κύρια σύνταξη έβγαινε κατά μέσο όρο σε 500 ημέρες. Πλέον, βγαίνει σε κάτω από 50 μέρες, 42 ημέρες περίπου είναι ο μέσος όρος αυτήν τη στιγμή, για την έκδοση μιας κύριας σύνταξης. Τώρα, "τρέχει" ένα οριζόντιο μαζικό έργο ψηφιοποίησης καρτελών ενσήμων, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έχει ήδη ψηφιοποιηθεί το 62%. Εκτιμούμε ότι η ψηφιοποίηση θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου, θα ενσωματωθεί όλη η πληροφορία στο πρώτο εξάμηνο του 2026».

Τέλος, αναφερόμενη στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, υπενθύμισε ότι είναι η πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία και προηγείται το κυβερνών κόμμα με υπερδιπλάσια διαφορά, «χωρίς αυτό να μας εφησυχάζει με άλλο τρόπο». Υπογράμμισε δε ότι η βασική αγωνία -«και την κατανοώ απολύτως- είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα του πολίτη. Γι' αυτό και οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στοχεύουν ακριβώς σε αυτό. Πώς, στο τέλος του μήνα, ο κάθε Έλληνας πολίτης που έχει περισσότερα χρήματα. Πώς γίνεται αυτό; Με κινήσεις σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, άρα αυξάνουμε τα εισοδήματα και, από την άλλη, με μειώσεις σε φόρους, σε επιβαρύνσεις, σε ασφαλιστικές εισφορές. μειωθεί ή καταργηθεί πάνω από 80 φόροι και έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. 'Αρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε; Προσπαθούμε να αυξήσουμε το εισόδημα, να μειώσουμε τα βάρη και, άρα, να διευρύνουμε αυτό που μένει στη μέση που είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών» υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας.

