Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»
Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει δίπλα της και ο Αλέξης Τσίπρας.

Επίσης, στην κοινή φωτογραφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε: «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου. Council of Europe».

