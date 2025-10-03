Ντόρα Μπακογιάννη: Ανέβασε φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα - «Μία από τις καλύτερες ομάδες»
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Η Ντόρα Μπακογιάννη δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία, στην οποία ποζάρει δίπλα της και ο Αλέξης Τσίπρας.
Επίσης, στην κοινή φωτογραφία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Γιάννης Οικονόμου και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Ντόρα Μπακογιάννη σημείωσε: «Η κυπριακή και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μας χαρακτήρισαν ως μία από τις καλύτερες ομάδες του Συμβουλίου. Council of Europe».
