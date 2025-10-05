Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα





Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Eurokinissi
«Τα όποια εμπόδια είχαμε τα προηγούμενα χρόνια θα τα επιλύσουμε και το τρένο θα έρθει στην Πάτρα», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση που οργάνωσε στην Πάτρα η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της ΝΔ, με αφορμή την συμπλήρωση 51 χρόνων από την ίδρυση του κυβερνώντος κόμματος.

Όπως πρόσθεσε, «θα έλθω τον επόμενο μήνα στην Πάτρα, θα βρούμε τη λύση, μαζί με την τοπική κοινωνία, μαζί με τον περιφερειάρχη και θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με τον δήμαρχο, αλλά και με όσους έχουν άποψη για το θέμα, ώστε να βρούμε μία εναλλακτική λύση και το τρένο να φθάσει στην Πάτρα».

Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «πρέπει επιτέλους να συνδέσουμε την στρατηγική θέση αυτής της πόλης, που αποτελεί πύλη προς την δύση, με το σιδηρόδρομο» και συνέχισε: «Αυτό που πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη για τον τόπο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, μπορεί να αποτελέσει είσοδο για ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε λιμάνια, πρέπει να έχουμε και ένα σωστό σιδηρόδρομο, ώστε να μπορούν προϊόντα από όλο τον πλανήτη να περνούν από την Πάτρα και να φεύγουν σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να δώσουμε περισσότερη ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε καλές θέσεις εργασίας και να αποκτήσουμε ένα γεωστρατηγικό ρόλο που θα σέβονται φίλοι και εχθροί αυτής της χώρας».

Αναφερόμενος στον ΟΣΕ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ότι «είναι ένας νοσηρός οργανισμός, ένας ασθενής του ελληνικού κράτους που νοσεί βαθιά και χρειάζεται μεγάλες αλλαγές» και συμπλήρωσε: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε, φτιάξαμε το brain gain.ose.gr και πραγματικά όταν το ξεκινήσαμε, δεν περίμενα ότι στον ΟΣΕ, που έχει συνδέσει το σημερινό του όνομα με τη μεγαλύτερη τραγωδία που έχει ζήσει η χώρα, πως Έλληνες του εξωτερικού θα θελήσουν να επιστρέψουν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαμε πάνω από 300 αιτήσεις Ελλήνων του εξωτερικού, οι οποίοι, έχοντας εμπειρία σε σιδηροδρομικούς οργανισμούς σύγχρονων κρατών της Ευρώπης και της Ασίας, θέλησαν, ακούγοντας το μήνυμα της κυβέρνησής μας, να επιστρέψουν. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες στελέχωσης με Έλληνες του εξωτερικού που έφυγαν, λόγω των capital controls, των κλειστών τραπεζών και του χάους που επικρατούσε στη χώρα με την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα επιστρέφουν για να μεταδώσουν αυτά που έμαθαν, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε και αυτόν τον ασθενή που λέγεται ΟΣΕ».

Μένοντας στο θέμα του σιδηρόδρομου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε ότι «είμαι αποφασισμένος μέχρι την τελευταία ημέρα που θα με εμπιστεύεται ο πρωθυπουργός για την θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, τα πράγματα να τα αλλάξουμε, γιατί και ο ΟΣΕ πρέπει να αλλάξει και ο σιδηρόδρομος πρέπει να αναγεννηθεί».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «πρώτη μου προτεραιότητα και πρώτη μου αποστολή είναι να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοια τραγωδία την Ελλάδα, να μην ξανασυγκρουστούν ποτέ δύο τρένα στην Ελλάδα και η κάθε οικογένεια να αισθάνεται ασφάλεια όταν βάζει το παιδί της στο τρένο για να πάει όπου θέλει σε ολόκληρη τη χώρα».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε ακόμη ότι «είμαι υπερήφανος για το νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ξεκίνησε με προσπάθειες της πρώην υφυπουργού Μεταφορών και βουλευτή Αχαΐας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, αλλά και πολλών ακόμη εκείνη την εποχή στο υπουργείο Υποδομών και όφειλα και εγώ παίρνοντας την σκυτάλη να συνεχίσω αυτήν την προσπάθεια, προσθέτοντας αυτά τα οποία πίστευα ότι είναι σωστά για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ζωές».

«Ζωές» οι οποίες όπως υπογράμμισε, «χάθηκαν άδικα στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, σε έναν δρόμο τον οποίο προσπάθησαν κάποιοι με παιχνίδια την περίοδο 2015 - 2019 να τον μεθοδεύσουν, να κάνουν πειραματισμούς και να κάνουν δουλειές».

«Και σε αυτό το κομμάτι», συνέχισε, «παραλάβαμε χάος το 2019 και με προσωπική δέσμευση και προσωπική δουλειά του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλων όσοι πέρασαν από το υπουργείο Υποδομών, είχαμε την πολύ μεγάλη χαρά να εγκαινιάσουμε λίγες εβδομάδες πριν το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου και στις 30 Νοεμβρίου να παραδοθούν τα τελευταία 10 χιλιόμετρα, για να μπορέσουν να σωθούν ζωές».

Μιλώντας για τη σημερινή επέτειο ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος, είπε ότι «η ΝΔ είναι το μόνο πολιτικό κόμμα, ο μόνος πολιτικός οργανισμός που κατάφερε να σταθεί όρθιος εδώ και πέντε δεκαετίες», προσθέτοντας: «Αυτό είναι ιστορικό, είναι θεμελιώδες και μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ότι είμαστε πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, διότι αυτό είναι η ΝΔ».



