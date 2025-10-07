Μητσοτάκης για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ - «Τιμάμε τα θύματα της τρομοκρατίας»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε τη δεύτερη επέτειο από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η φετινή επέτειος συμπίπτει με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, που στοχεύουν στον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν θάρρος και αυτοσυγκράτηση, ώστε να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχειρία. Τόνισε την ανάγκη απελευθέρωσης όλων των ομήρων και την προώθηση ενός μέλλοντος ειρήνης και ασφάλειας για όλους τους πολίτες της περιοχής.

««Σήμερα κάνουμε μια παύση για να τιμήσουμε τα θύματα της τρομοκρατίας. Στεκόμαστε σθεναρά κατά του μίσους και της βίας. Καθώς οι συνομιλίες προχωρούν στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, παροτρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση: προς μια διαρκή εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και ένα μέλλον ειρήνης και ασφάλειας για όλους».