Επίθεση Φαραντούρη σε Φον ντερ Λάιεν: «Οδηγείτε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρρευση»

Με δριμεία κριτική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από τον ευρωβουλευτή και μέλος των Επιτροπών Προϋπολογισμού, Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλα Φαραντούρη, άνοιξε στο Στρασβούργο η συζήτηση για την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου βρισκόταν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, τόνισε ότι οι προσπάθειες 70 χρόνων για μία πραγματική Ένωση κινδυνεύουν να ακυρωθούν από έναν παροξυσμό εξοπλισμών εις βάρος της εσωτερικής, κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, της έρευνας και καινοτομίας, της αγροτικής πολιτικής, του κοινωνικού κράτους και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως επεσήμανε ο Έλληνας ευρωβουλευτής, «πριν από έναν χρόνο υποδεχθήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις εκθέσεις των κυρίων Λέττα και Ντράγκι και -ανεξαρτήτως πολιτικής αφετηρίας- συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει υπαρξιακές κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, απ' τις 380 συστάσεις της έκθεσης Ντράγκι που υιοθέτησε η Κομισιόν, μόνο ένα 10% έχει προχωρήσει».

Όπως τονίζει ο Νικόλας Φαραντούρης, στον Προϋπολογισμό που παρουσίασε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, προβλέπει μειώσεις και περικοπές των πόρων για την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, για τον αγροτικό τομέα, το περιβάλλον, τους νέους και την καινοτομία, προς ώφελος των εξοπλισμών χωρίς στόχευση. Όπως σημείωσε, «ακόμη και ο Μάριο Ντράγκι προειδοποιεί σήμερα, ένα χρόνο μετά την έκθεσή του, ότι η ΕΕ πορεύεται χωρίς πυξίδα».

«Μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό», κατέληξε ο ευρωβουλευτής.