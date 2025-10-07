Ξενογιαννακοπούλου: Θα έπρεπε να υπάρξει συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς - Τι είπε για Τσίπρα

Την πεποίθησή της ότι θα έπρεπε ήδη, εδώ και πολύ καιρό, να είχε υπάρξει κοινοβουλευτική συμπόρευση με τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς, εξέφρασε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μιλώντας στο ACTION 24.

Έχει καθυστερήσει και έπρεπε να έχει γίνει, επισήμανε.

Σχολιάζοντας την απόφαση του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία, σημείωσε το κοινωνικό αίτημα είναι αντίθετο.

Ερωτηθείσα για το κόμμα Τσίπρα, είπε ότι η απόφασή του είναι μια εξέλιξη που μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να υπάρχει μια διαδικασία συνθέσεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.