Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία

Μια απροσδόκητη πρωινή ανάρτηση του Χάρη Δούκα αναστατώνει τα ήδη ταραγμένα νερά του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων αφήνει ευθείες αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.



Στην ανάρτηση, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι μετά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ πρότεινε «υπερβάσεις». «Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές», τονίζει ο κ. Δούκας.



«Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε "ενόχλησαν" πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν», τονίζει ο κ. Δούκας, διαμηνύοντας ή και προειδοποιώντας ότι «Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας».



Μάλιστα διαφοροποιείται ευθέως από την κεντρική πολιτική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη για αυτόνομη πορεία χωρίς εκλογικές συνεργασίες, τονίζοντας: «Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία. Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση». Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο κ. Δούκας διαφοροποιείται με τόσο ρητό τρόπο από την κεντρική γραμμή που έχει χαράξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



Ο δήμαρχος της Αθήνας αναφέρει τη λέξη «υπέρβαση» δύο φορές, τη μία μάλιστα γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για μια λέξη την οποία χρησιμοποίησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του.



Ο Χάρης Δούκας, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του πάντως, φαίνεται να κάνει μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει παρών και σε ενδεχόμενες εσωκομματικές εξελίξεις, υποσχόμενος μάλιστα ότι «Προχωράμε. Για μια παράταξη πλειοψηφίας, Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, Για μια πολιτική που ενώνει. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.

Πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.

Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας

και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη.



Δώσαμε —μαζί με φίλους και συντρόφους— έναν έντιμο αγώνα για την Αλλαγή.

Με αξίες, με ιδέες, με αξιοπρέπεια, με καινοτόμες πολιτικές προτάσεις.

Χωρίς διχασμούς, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες.



Μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις.

Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές.

Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα.



Έχω μάθει το πόσο σημαντικό είναι να συνομιλείς καθημερινά με τους πολίτες, όπως είπε ο ποιητής «ήσυχα κι απλά». Έχω μάθει τη σημασία της αυτοκριτικής.



ΥΠΕΡΒΑΣΗ



Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε «ενόχλησαν» πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν.



Κρατάω την ουσία:



ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.



Ως Δήμαρχος Αθηναίων, τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Κάτι που δεν έπαψα ούτε στιγμή να πράττω. Δημιουργούμε με συλλογική προσπάθεια, ένα διαφορετικό πρότυπο διακυβέρνησης. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια Αθήνα πράσινη, καθαρή,δημιουργική, φιλική στους πολίτες, στήριγμα για τους ευάλωτους. Παλεύουμε για την παγκόσμια Αθήνα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.



Και συνεχίζω να πιστεύω πως η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμε.



Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό,πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή.



Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία.



Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση.



Με εντιμότητα. Με διαφάνεια. Παντού, χωρίς συμβιβασμούς.

Με πίστη στο «Εμείς».



Με θέσεις τολμηρές, με αιχμές, που οδηγούν σε τομές που αλλάζουν τη χώρα και αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη.



Προχωράμε.



Για μια παράταξη πλειοψηφίας,

Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης,

Για μια πολιτική που ενώνει.



ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.



