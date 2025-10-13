Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία

Ο Χάρης Δούκας διαφοροποιείται ευθέως από την κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ καλώντας σε διάλογο και κοινή δράση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις ακόμη και εντός Βουλής

Αντώνης Ρηγόπουλος

Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απροσδόκητη πρωινή ανάρτηση του Χάρη Δούκα αναστατώνει τα ήδη ταραγμένα νερά του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο δήμαρχος Αθηναίων αφήνει ευθείες αιχμές κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ανάρτηση, ο κ. Δούκας αναφέρει ότι μετά τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ πρότεινε «υπερβάσεις». «Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές», τονίζει ο κ. Δούκας.

«Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε "ενόχλησαν" πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν», τονίζει ο κ. Δούκας, διαμηνύοντας ή και προειδοποιώντας ότι «Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας».

Μάλιστα διαφοροποιείται ευθέως από την κεντρική πολιτική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη για αυτόνομη πορεία χωρίς εκλογικές συνεργασίες, τονίζοντας: «Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία. Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση». Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο κ. Δούκας διαφοροποιείται με τόσο ρητό τρόπο από την κεντρική γραμμή που έχει χαράξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο δήμαρχος της Αθήνας αναφέρει τη λέξη «υπέρβαση» δύο φορές, τη μία μάλιστα γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Πρόκειται για μια λέξη την οποία χρησιμοποίησε και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Χάρης Δούκας, χωρίς να ανοίγει τα χαρτιά του πάντως, φαίνεται να κάνει μια ανάρτηση στην οποία δηλώνει παρών και σε ενδεχόμενες εσωκομματικές εξελίξεις, υποσχόμενος μάλιστα ότι «Προχωράμε. Για μια παράταξη πλειοψηφίας, Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, Για μια πολιτική που ενώνει. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ».

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.
Πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ.
Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας
και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη.

Δώσαμε —μαζί με φίλους και συντρόφους— έναν έντιμο αγώνα για την Αλλαγή.
Με αξίες, με ιδέες, με αξιοπρέπεια, με καινοτόμες πολιτικές προτάσεις.
Χωρίς διχασμούς, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες.

Μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις.
Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές.
Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα.

Έχω μάθει το πόσο σημαντικό είναι να συνομιλείς καθημερινά με τους πολίτες, όπως είπε ο ποιητής «ήσυχα κι απλά». Έχω μάθει τη σημασία της αυτοκριτικής.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε «ενόχλησαν» πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν.

Κρατάω την ουσία:

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

Ως Δήμαρχος Αθηναίων, τιμώ κάθε μέρα την εμπιστοσύνη των πολιτών.
Κάτι που δεν έπαψα ούτε στιγμή να πράττω. Δημιουργούμε με συλλογική προσπάθεια, ένα διαφορετικό πρότυπο διακυβέρνησης. Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για μια Αθήνα πράσινη, καθαρή,δημιουργική, φιλική στους πολίτες, στήριγμα για τους ευάλωτους. Παλεύουμε για την παγκόσμια Αθήνα του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης.

Και συνεχίζω να πιστεύω πως η πολιτική αλλαγή είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη που αξίζουμε.

Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό,πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή.

Πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία.

Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση.

Με εντιμότητα. Με διαφάνεια. Παντού, χωρίς συμβιβασμούς.
Με πίστη στο «Εμείς».

Με θέσεις τολμηρές, με αιχμές, που οδηγούν σε τομές που αλλάζουν τη χώρα και αποκαθιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη.

Προχωράμε.

Για μια παράταξη πλειοψηφίας,
Για μια Ελλάδα δικαιοσύνης,
Για μια πολιτική που ενώνει.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ξενοδοχείο στην Πολωνία θέλει να βάλει τέλος στην υπογεννητικότητα: Το μέτρο που ανακοίνωσε

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επιχειρηματική Συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ δημιουργεί τον 2ο Μεγαλύτερο Εισηγμένο Φορέα Εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων Παγκοσμίως

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep: Προσφορές που ανεβάζουν την αξία και ρίχνουν την τιμή του Avenger

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

10:40ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Μια σιωπηλή απειλή που μπορούμε να προλάβουμε

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Την Τρίτη στην Αθήνα η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ομόλογό του

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους - Να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Τραμπ με τιμές ήρωα: «Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό» - Το γιγαντιαίο «ευχαριστώ» σε παραλία του Τελ Αβίβ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι με κλεμμένο SUV τρομοκράτησαν τον Βόλο - Περιπετειώδης καταδίωξη

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ