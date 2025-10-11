Διεργασίες στην εκδήλωση των 3 Ινστιτούτων - Το «άνοιγμα» Δούκα και η παρουσία Φάμελλου

«Πυρετός» διεργασιών στην κεντροαριστερά στη σκιά των εξελίξεων με Τσίπρα

Αντώνης Ρηγόπουλος

Ως ένα εργαστήριο διεργασιών του προοδευτικού χώρου μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη μεγάλη διημερίδα με τίτλο «Παραγωγική Ελλάδα 2030», που διοργανώνεται από τα Ινστιτούτα ΙΝΕΡΠΟΣΤ, ΕΝΑ και ΠΠΠΕΔ. Πρόκειται για την κοινή πρωτοβουλία των τριών Ινστιτούτων, στην οποία, όπως είχε πει πριν λίγες εβδομάδες η Λούκα Κατσέλη, θα συμμετείχε και το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί ανέτρεψαν το συγκεκριμένο πλάνο.

Στόχος της διημερίδας είναι να συζητηθεί σε επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο το πώς θα μπορέσει να αναδειχτεί «μια προοδευτική πρόταση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας, μια πρόταση που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πολίτες, να ενισχύει τη δημοκρατία και να δημιουργεί συνθήκες δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ωστόσο, πέραν του περιεχομένου των συζητήσεων, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι συμβολισμοί.

Δυναμικό παρόν από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθώντας τη στρατηγική που έχει χαράξει εδώ και μερικούς μήνες, να υποστηρίζει με όλες του τις δυνάμεις κάθε προσπάθεια ανασύνθεσης, διαλόγου και συνεργασίας εντός του προοδευτικού χώρου, έδωσε δυναμικό παρόν στην έναρξη της διημερίδας.

Η παρουσία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου έστειλε τα δικά της μηνύματα, ενώ ο κ. Φάμελλος συνοδευόταν από σειρά στελεχών και βουλευτών του κόμματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκτός από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρόντες ήταν οι βουλευτές Έλενα Ακρίτα, Διονύσης Καλαματιανός, Νίκος Παππάς, καθώς και τα στελέχη της Κουμουνδούρου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Τζένη Αρσένη, Δημήτρης Χατζησωκράτης, Γιάννης Ματζουράνης και Γιάννης Μπουλέκος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο από κάθε άλλο κόμμα από την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από τη Βουλή, επιχειρεί να εφαρμόσει στην πράξη την απόφαση για υποστήριξη προσπαθειών συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Η κίνησή του αυτή, θα του δώσει και το πολιτικό περιθώριο να μείνει σταθερός στη γραμμή ότι κινείται με στόχο όχι την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, αλλά τη συμμετοχή σε πιο συλλογικά και μετωπικά εγχειρήματα.

Η ηγεσία του κόμματος εκτιμά ότι έτσι θα έχει έτσι ανοιχτό το πεδίο να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να φανεί σαν κάποια υπαναχώρηση στους αρχικούς στόχους του κόμματος.

Ωστόσο, μέχρι αυτό να συμβεί, η Κουμουνδούρου είναι αποφασισμένη να δίνει το παρόν σε κάθε εγχείρημα που θέτει σαν στόχο την ενοποίηση του προοδευτικού χώρου και την προώθηση μιας εναλλακτικής κυβερνητικής επιλογής.

Δούκας: Για να είναι η αλλαγή βιώσιμη, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις

Κατά την πρώτη ημέρα της διημερίδας πάντως, τα βλέμματα στράφηκαν στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και όχι άδικα, καθώς το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της κεντροαριστεράς που ως κεντρική γραμμή έχει θέσει ξεκάθαρα την απόφαση της αυτόνομης πορείας και απορρίπτει κάθε συζήτηση περί ευρύτερων συνεργασιών, πέραν ορισμένων κοινών πρωτοβουλιών εντός Βουλής.

Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, η καταληκτική φράση του Χάρη Δούκα κατά την ομιλία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Όπως είπε ο κ. Δούκας, «το στοίχημα του παραγωγικού μετασχηματισμού είναι κυρίως πολιτικό. Δεν υπάρχει ουδέτερη αλλαγή. Και για να είναι η αλλαγή που χρειαζόμαστε βιώσιμη, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις. Να ενώσουμε δυνάμεις για να επενδύσουμε στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στη γνώση, στην αλληλεγγύη».

Κατσέλη: Να πορευτούμε «χωρίς προσωπικές επιδιώξεις»

Η ίδια η Λούκα Κατσέλη πάντως, η οποία επί της ουσίας ηγείται της πρωτοβουλίας έχει θέσει επί τάπητος μια αναλυτική πρόταση για το πώς θα μπορούσαν οι προοδευτικές δυνάμεις να σχηματίσουν κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στην ΝΔ.

Η πρότασή της περιλαμβάνει τη σύσταση μιας συντονιστικής ομάδας 7-11 ατόμων που να αναλάβουν να συγκροτήσουν ένα κοινό ψηφοδέλτιο από πρόσωπα της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, τα κόμματα των οποίων να δεχτούν να μην κατέβουν αυτόνομα στις εκλογές, αλλά να στηρίξουν μαζικά το κοινό ψηφοδέλτιο.

Στη χθεσινή της ομιλία πάντως, η κ. Κατσέλη έστειλε τα δικά της μηνύματα, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς θα πρέπει να πορευτούν μαζί «χωρίς προσωπικές επιδιώξεις», ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα του 2030 δε θα πρέπει να είναι αυτή «που θα μας επιβάλλουν οι ισχυροί της Γης ή οι διαπλεκόμενοι εξωθεσμικοί παράγοντες, στη βάση των δικών τους συμφερόντων».

