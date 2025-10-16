Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της Μαρίας Αθανασίου

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες η κυρία Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της.

Βουλή: Διεκόπη η συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά το λιποθυμικό επεισόδιο της Μαρίας Αθανασίου
INTIME NEWS
Διακόπηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας μετά από έντονη αδιαθεσία της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου, η οποία ήταν ειδική αγορήτρια στο νομοσχέδιο, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της.

Να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα στο βήμα, μιλούσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος αμέσως διέκοψε την ομιλία του και έτρεξε προς τα έδρανα.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει σήμερα (Πέμπτη 16/10) στις 09:00 το πρωί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και στις 10:00 το πρωί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία.

