Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το εργασιακό νομοσχέδιο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο της βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Μαρίας Αθανασίου.

Η εισηγήτρια του κόμματος, Μαρία Αθανασίου είχε ολοκληρώσει την ομιλία της και στο βήμα της Ολομέλειας βρισκόταν ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Η κυρία Αθανασίου τότε αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως έτρεξε να ειδοποιήσει τον γιατρό της Βουλής, ενώ ο κ. Τζανακόπουλος κατέβηκε από το βήμα και έσπευσε προς τα έδρανα που βρισκόταν η κυρία Αθανασίου, όπως έκαναν και άλλοι συνάδελφοί της. Άμεσα έσπευσε και ο γιατρός της Βουλής.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες πλέον η κυρία Αθανασίου είναι καλά στην υγεία της.