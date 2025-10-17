Πένθος για τον βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο - Πέθανε η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Μπουκώρο, καθώς σε ηλικία 89 ετών πέθανε η μητέρα του.

Στο συγκινητικό μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Μπουκώρος αναφέρει: «Λατρεμένη και πολύτιμη μάνα μου σε αποχαιρετώ. Πολυαγαπημένη μητέρα μου, όταν την προηγούμενη εβδομάδα σε επισκεφθήκαμε όλοι μαζί στο πατρικό μας για να σε δούμε και να σου ευχηθούμε για τα 89 χρόνια που έκλεινες, δεν πίστευα ότι θα έφτανε τόσο σύντομα η ώρα να γράψω αυτές τις γραμμές», έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ.