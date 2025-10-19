Στη Σλοβενία τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο MED9

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στo Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της MED9  

Στη Σλοβενία τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο MED9
Με τη συμμετοχή οκτώ άλλων ηγετών κρατών μελών της ΕΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο των εννέα μεσογειακών κρατών MED9 που θα πραγματοποιηθεί στη Σλοβενία.

Ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην πόλη-θέρετρο Πορτορόζ της Σλοβενίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της MED9.

Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο, πέρα από του εννέα ηγέτες μεσογειακών κρατών-μελών της ΕΕ, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα μέρος της και ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλλα Β’.

Οι εργασίες της Συνόδου θα ξεκινήσουν με συζήτηση των ηγετών για την Ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με κύριο θέμα συζήτησης την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τη συμμετοχή του Βασιλιά της Ιορδανίας.

Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. λίγες μέρες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, καθώς και λίγο πριν τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία της συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η οποία απαιτεί περισσότερα ως προς την προσαρμογή σε φυσικές καταστροφές, ενώ αναμένεται να μιλήσει και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής για μια συνάντηση των παράκτιων χωρών της περιοχής μας, που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη – χώρες που αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, και οι οποίες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η συνδεσιμότητα, οι οριοθετήσεις θαλασσίων ζωνών και η πολιτική προστασία.

Το απόγευμα της Δευτέρας, οι ηγέτες των κρατών της MED9 θα προβούν σε κοινές δηλώσεις στα ΜΜΕ.

