Χατζηδάκης: Θα κρατήσουν, για πάντα, οι χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου

Ο Διονύσης έφυγε, αλλά μένουν στη μνήμη μας και στην καρδιά μας ο Μπάλλος, το Κούρεμα, ο Χρονοποιός, όλοι οι μεγάλοι του δίσκοι και όλα του τα τραγούδια από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις», αναφέρει σε μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου.

Εκμυστηρεύεται πως η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου του άρεσε από τότε που ήταν παιδί και τον συντροφεύει μέχρι σήμερα. «Θα με συντροφεύει μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες και από εδώ και πέρα. Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό - με ή χωρίς Ρεζέρβα - για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι. Πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, είχαμε πει με την Άσπα, τη σύζυγό του, να βρεθούμε σπίτι τους, μαζί με την Πόπη, για να τα πούμε. Δεν τα καταφέραμε» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο στυλ του, επισήμανε πως ο Διονύσης θα ξεχωρίζει πάντοτε για το ιδιαίτερο στυλ του, για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και για τους ευρηματικούς στίχους του που μιλούν κατευθείαν στην ψυχή μας.

«Προσωπικά θα θυμάμαι πάντα αυτό τον τόσο ξεχωριστό Σαλονικιό καλλιτέχνη που επηρέασε γενιές και γενιές και μας απογείωσε «μέχρι τα ουράνια σώματα» με τη μουσική του» σημείωσε.

Εκτός όμως από σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ένας ενεργός πολίτης, ο οποίος, με γενναιότητα, διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά θέματα, τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και σημειώνει:

«Μας ενθουσίαζε για δεκαετίες με τον μοναδικό τρόπο εκφοράς του λόγου του, ενώ παράλληλα δίδασκε με το καλλιτεχνικό του ήθος. Μεγάλη η απώλεια για όλους εμάς τους θαυμαστές του, για όλους τους Έλληνες. Καλό ταξίδι, Διονύση! Συλλυπητήρια στην Άσπα και τα παιδιά!»

