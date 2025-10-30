Κεντρική Επιτροπή ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν το «φλερτ» με τον Τσίπρα

Δεν ησυχάζει το εσωκομματικό πεδίο στον ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Κεντρική Επιτροπή ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλουν το «φλερτ» με τον Τσίπρα
Αρχείου - Eurokinissi
Χωρίς καν ο Αλέξης Τσίπρας να έχει ανακοινώσει αν τελικά θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, και χωρίς να έχει παρουσιάσει ούτε την ιδεολογική και προγραμματική του τοποθέτηση, το κλίμα εντός του ΣΥΡΙΖΑ μυρίζει μπαρούτι.

Η απόφαση της ΠΓ της περασμένης εβδομάδας φαίνεται ότι ναι μεν καθησύχασε τις φυγόκεντρες δυνάμεις εντός Κουμουνδούρου που ήθελαν να... ανηφορήσουν προς τη λεωφόρο Αμαλίας, ωστόσο από την άλλη πλευρά «φούντωσε» όσους επιρρίπτουν στον Αλέξη Τσίπρα τη σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι λοιπόν σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, βασιζόμενα στη θέση ότι με βάση το καταστατικό η ΠΓ δεν μπορεί να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις σε τόσο σημαντικά στρατηγικά ζητήματα. Η κριτική αφορά το αν ο ΣΥΡΙΖΑ καθιστά τον εαυτό του «ακόλουθο» του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, τα στελέχη που φαίνεται ότι εκφράζουν προβληματισμούς σε σχέση με την κεντρική γραμμή των «παράλληλων δρόμων» που έχει ακολουθήσει η ηγεσία του κόμματος δεν περιορίζονται μόνο σε όσους απηχούν τις απόψεις του Παύλου Πολάκη, ο οποίος άλλωστε εν πολλοίς θεωρείται η «εσωκομματική αντιπολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι και ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Παυσανίας Παπαγεωργίου σε εμφάνισή του στον τ/σ Action24, δήλωσε: «Είναι πολύ στενά τα όρια στο να φτάσει κάποιος να κατηγορείται ως εμμονικός θαυμαστής ή ως αόρατος ακόλουθος. Εάν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δει πάρα πολύ στενά όλες τις αποφάσεις που έχει πάρει μέχρι σήμερα».

Από την άλλη πλευρά όμως, η ηγεσία του κόμματος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια, φαινομενικά τουλάχιστον, αδύνατη εξίσωση, καθώς ενώ δέχεται την παραπάνω κριτική από ένα μέρος του κόμματος, ταυτόχρονα βλέπει τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Είναι ενδεικτικό ότι έρευνα της Prorata για το Ινστιτούτο ΕΝΑ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 73% εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να ηγηθεί μιας προσπάθειας ανασυγκρότησης του ευρύτερου χώρου της Κεντροαριστεράς.

Πλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αποτελείται από δύο σώματα που κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις. Η μία πλευρά κινείται παράλληλα με τον Αλέξη Τσίπρα με σκοπό όταν (και αν) δημιουργηθεί το κόμμα του να μπορούν, είτε ατομικά, είτε συλλογικά ως κόμμα να μπορέσουν να συμπορευτούν υπό το σχήμα μιας συμμαχίας. Η δεύτερη πλευρά εντός του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως επιρρίπτει στον Αλέξη Τσίπρα τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα, αλλά και το γεγονός ότι αποσύρθηκε από βουλευτής σε μια κρίσιμη στιγμή ανασυγκρότησης του κόμματος. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το πιο ριζοσπαστικό μέρος αυτής της πλευράς «διαβάζει» την παραίτηση Τσίπρα με τον βαρύ χαρακτηρισμό της «διάσπασης».

Σε κάθε περίπτωση, προσώρας δε φαίνεται η Κουμουνδούρου να προγραμματίζει κάποια άμεση συνεδρίαση της ΚΕ, ωστόσο η σύγκλησή της όποτε και να πραγματοποιηθεί, κινδυνεύει να γίνει ο χώρος της έκρηξης μιας νέας εσωκομματικής κρίσης.

Άλλωστε, ο Νοέμβριος που μπαίνει εντός των επόμενων ημερών, είναι ένας κρίσιμος μήνας για τον ευρύτερο χώρο, αφού θα εκδοθεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα δίνει πολλές «ειδήσεις» και για πρόσωπα που είναι ενεργά στην πολιτική μέχρι και σήμερα, είτε εντός του ΣΥΡΙΖΑ, είτε σε κάποια από τις πολλές διασπάσεις του. Συνεπώς, η έκδοση και η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα, η οποία θεωρείται ορόσημο για τον χώρο της Κεντροαριστεράς, θα δείξει και το κατά πόσον ο φορέας που ίσως δημιουργήσει θα είναι πράγματι ανοιχτός για πρόσωπα που σήμερα ευελπιστούν ότι θα μπορέσουν να βρεθούν στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

