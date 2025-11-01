Άνοιξε τις πύλες του το εντυπωσιακό Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο - Παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Τα βλέμματα του κόσμου στράφηκαν προς το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), και στην επίσημη τελετή εγκαινίων του, παρουσία βασιλέων, βασιλισσών και προέδρων από όλο τον πλανήτη.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου Γραφείο Τύπου πρωθυπουργού

Το GEM δεν αποτελεί απλώς ένα πολιτιστικό μνημείο, αλλά και μια νέα δήλωση εθνικής αυτοπεποίθησης και παγκόσμιας παρουσίας της Αιγύπτου.

Το μεγαλύτερο μουσείο για έναν μόνο Πολιτισμό

Χτισμένο κοντά στις εμβληματικές Πυραμίδες της Γκίζας, το GEM πρόκειται να γίνει το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν μόνο πολιτισμό: τον αρχαίο αιγυπτιακό.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε μια έκταση 480.000 τετραγωνικών μέτρων, προσφέροντας πανοραμική θέα στις πυραμίδες, και φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 αντικείμενα.

Στην τελετή εγκαινίων έλαβαν χώρα ειδικές παραστάσεις, καλλιτεχνικά θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις που γιόρτασαν την εξαιρετική κληρονομιά και τον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου.

Ο σχεδιασμός του μουσείου συνδυάζει την σύγχρονη αρχιτεκτονική με στοιχεία εμπνευσμένα από την αρχαία Αίγυπτο. Οι ευρύχωρες αίθουσες και οι προηγμένες τεχνολογίες προβολής προσφέρουν στους επισκέπτες ένα καθηλωτικό ταξίδι μέσα στην ιστορία, αναδεικνύοντας το GEM σε παγκόσμιο πολιτιστικό φάρο.

