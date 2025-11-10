Δημήτρης Τσιόδρας προς την Κομισιόν: «Δραστική αύξηση ευρωπαϊκών πόρων για ενεργειακές διασυνδέσεις»

Μεταξύ άλλων ρωτά την Κομισιόν αν σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ

Δημήτρης Τσιόδρας προς την Κομισιόν: «Δραστική αύξηση ευρωπαϊκών πόρων για ενεργειακές διασυνδέσεις»
Την ανάγκη δραστικής αύξησης των πόρων της ΕΕ για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων και των υποδομών ενέργειας ενόψει και της επικείμενης δημοσίευσης της πρότασής της για τα δίκτυα, τονίζει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ερωτά την Κομισιόν αν σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ.

Ο Eυρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι «η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων ενέργειας και η εμβάθυνση της ενεργειακής ενοποίησης για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και την αντιμετώπιση των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές ενέργειας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ».

Συμπληρώνει ότι σε πρόσφατη ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στις 5 Νοεμβρίου, ο αρμόδιος Επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης των σχετικών κονδυλίων στο νέο επταετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «για την επίτευξη μιας πραγματικά συνδεδεμένης Ευρώπης και πιο προσιτή ενέργεια, χρειαζόμαστε πρωτίστως μια πλήρως συνδεδεμένη Κεντρική και Νοτιοανατολική περιφέρεια».

Καταλήγει δε υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσες ενέργειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης σχετικών έργων και την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου με χρονικό ορίζοντα έως το 2050.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Θέμα: Ενέργειες για την αύξηση της χρηματοδότησης για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων και τη μείωση των τιμών ενέργειας

Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας μέσω του εκσυγχρονισμού των δικτύων ενέργειας και η εμβάθυνση της ενεργειακής ενοποίησης για τη δημιουργία μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης μπορούν να έχουν καταλυτικό ρόλο στη μείωση των τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές και την αντιμετώπιση των σημαντικών αποκλίσεων στις τιμές ενέργειας ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Σε πρόσφατη δε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στις 5 Νοεμβρίου, ο αρμόδιος Επίτροπος, Dan Jorgensen, αναφέρθηκε στην ανάγκη αύξησης των σχετικών κονδυλίων στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «για την επίτευξη μιας πραγματικά συνδεδεμένης Ευρώπης και πιο προσιτή ενέργεια, χρειαζόμαστε πρωτίστως μια πλήρως συνδεδεμένη Κεντρική και Νοτιοανατολική περιφέρεια».

Ενόψει και της δημοσίευσης της πρότασης της Κομισιόν για τα δίκτυα, ερωτάται η

Επιτροπή:
1. Ποιά είναι η πρόβλεψη της για την αύξηση των πόρων για τη βελτίωση των ενεργειακών διασυνδέσεων και υποδομών ενέργειας;
2. Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης σχετικών έργων και την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου με χρονικό ορίζοντα έως το 2050;
3. Σκοπεύει να δημιουργήσει πρόσθετα κίνητρα επιβράβευσης των χωρών που επενδύουν στις υποδομές τους προς όφελος ολόκληρης της ΕΕ;

