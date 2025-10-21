Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκαν τα τρία νομοθετήματα για τα χημικά με εισηγητή τον Δημήτρη Τσιόδρα

Με ευρεία στήριξη των πολιτικών ομάδων

Newsbomb

Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκαν τα τρία νομοθετήματα για τα χημικά με εισηγητή τον Δημήτρη Τσιόδρα
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ευρεία πλειοψηφία 73% εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το πακέτο τριών νομοθετημάτων για τα χημικά, που είχε εισηγηθεί ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας.

Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο κ. Τσιόδρας έλαβε θετικά σχόλια και επαίνους για το έργο του τόσο από την Επίτροπο Αλμπουκέρκε όσο και από ευρωβουλευτές διαφορετικών πολιτικών ομάδων.

Το πρώτο νομοθέτημα, που αφορά τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας χημικών δεδομένων, εγκρίθηκε με 471 ψήφους υπέρ από τους 642 παρόντες.

Το δεύτερο νομοθέτημα, το οποίο ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά, έλαβε 477 ψήφους υπέρ επί 646 παρόντων.

Το τρίτο νομοθέτημα, που προβλέπει την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με τα χημικά, εγκρίθηκε με 469 ψήφους υπέρ από τους 645 παρόντες ευρωβουλευτές.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της ΝΔ αμέσως μετά την ψηφοφορία δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ευρεία υποστήριξη των τριών νομοθετημάτων. Δεν πρόκειται απλώς για μια μεταρρύθμιση τεχνικής φύσης. Είναι μια θεμελιώδης αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης της ασφάλειας των χημικών, η οποία θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία των πολιτών μας και του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Αποτελεί δε, ένα σημαντικό βήμα προς μια ισχυρότερη, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματική πολιτική για τα χημικά στην ΕΕ».

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ, η Επίτροπος Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν για την εξαιρετική συνεργασία, και ιδιαίτερα τον εισηγητή, τον ευρωβουλευτή κ. Τσιόδρα, καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές. Χάρη στην εποικοδομητική τους προσέγγιση καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία σε έναν μόλις τρίλογο, στις 12 Ιουνίου».

Ο Γάλλος διαπραγματευτής εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ευρωβουλευτής Κριστόφ Κλερζώ ευχαρίστησε τον Δημήτρη Τσιόδρα «για την αποτελεσματική του καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, καθώς υπερασπίστηκε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη μετέφερε με σαφήνεια στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Η Γιούτα Πάουλους, Γερμανίδα Eυρωβουλευτής και αρμόδια για τα συγκεκριμένα νομoθετήματα εκ μέρους των Πρασίνων εξήρε τη διαπραγματευτική ικανότητα του Δημήτρη Τσιόδρα σημειώνοντας: «Πρώτη μας προτεραιότητα, όπως ανέδειξε και ο Δημήτρης Τσιόδρας που είναι εξαιρετικός διαπραγματευτής, πρέπει να είναι η παρακολούθηση των ουσιών που ανιχνεύονται στο αίμα των Ευρωπαίων πολιτών - στοιχείο που καθιστά το πακέτο αυτό κρίσιμη πρωτοβουλία για τη δημόσια υγεία».
Ο Γερμανός Ευρωβουλευτής Λούκας Ζίπερ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο Έλληνας Ευρωβουλευτής «πέτυχε κάτι πραγματικά μοναδικό, δεδομένης της πολυπλοκότητας αυτής της νομοθετικής πρότασης» προσθέτοντας ότι «αν και δεν έχω καμία εξειδίκευση στα χημικά, ακόμη κι εγώ κατάφερα να κατανοήσω το περιεχόμενο της πρότασης».

Ο πρώτος Κανονισμός αφορά τη δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας δεδομένων για την αξιολόγηση της ασφάλειας των χημικών και την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών. Η πλατφόρμα αυτή θα περιλαμβάνει δεδομένα των χημικών ουσιών σχετικά με τους κινδύνους, τις ιδιότητες, τις χρήσεις και την περιβαλλοντική βιωσιμότητά τους προς όφελος της δημόσιας υγείας, της καινοτομίας και της βιομηχανίας.

Ο δεύτερος Κανονισμός αποσαφηνίζει και ενισχύει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Χημικά (ECHA) ενώ ο τρίτος ανακατανέμει τις αρμοδιότητες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών που ασχολούνται με χημικά και ενισχύει τη συνεργασία τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις.

Είχε προηγηθεί η ευρεία έγκρισή τους από την Ολομέλεια και την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), στις οποίες ο Δημήτρης Τσιόδρας συμμετείχε ως ο διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:21ΚΟΣΜΟΣ

Washingtonpost: Η Warner Bros. Discovery εξετάζει την πώληση του CNN

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον «αγώνα» για τις Σπάνιες Γαίες - Συστήνει «Κέντρο Κρίσιμων Πρώτων Υλών»

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σαρκοζί στην φυλακή: Το φιλί στην Κάρλα, η χειραψία με τους αστυνομικούς, το «καλώς ήρθες» των κρατουμένων στη Santé και το κελί των 9 τ.μ.

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα - Οπλοστάσιο στο σπίτι 17χρονου μαθητή: Απείλησε συμμαθητή του με πιστόλι

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής - Μέχρι μέσα Νοεμβρίου ο «κόφτης ομιλιών»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: «Κόβει την ανάσα» ο εντυπωσιακός υδροστρόβιλος

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σύντομο καλοκαίρι μετά την κακοκαιρία - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

17:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Κάθειρξη οκτώ ετών σε πατέρα για τον βιασμό της κόρης του - Τον είχε καταγγείλει δημοσίως

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ: Καταντήσατε παρακολούθημα των κομματιών της αριστεράς

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Ασθενής με Πάρκινσον παίζει κλαρινέτο κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στον εγκέφαλο - Video

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - «Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

17:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

17:37LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος - Τέλος στον πλημμυρικό εφιάλτη: Ξεκινά νέος αγωγός που σώζει κεντρικές συνοικίες

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 23χρονη από τα Γρεβενά

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Χαμάς πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία, αλλιώς το τέλος της θα είναι γρήγορο και βάναυσο»

17:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Και επίσημα παρελθόν ο Γιάννης Παπαδημητρίου

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία - Λαβρόφ: «Είμαστε κατά μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Ιερός χώρος που ανήκει σε όλους και όχι σε όσους φωνάζουν»

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Μου έκαναν bullying, δεν έχω φίλους, με έχουν όλοι στο περιθώριο», είπε ο 18χρονος μητροκτόνος

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Τι σημαίνει το «6-7»: Η viral αργκό των νέων που απαγορεύουν οι δάσκαλοι στις ΗΠΑ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν "δεν είναι ταξί"» ξεσπά ο Θανάσης Γρίβας

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καταπέλτης ο Εμίρ Κουστουρίτσα κατά της Woke ατζέντας: «Δεν μπορείς να βάζεις ένα 10χρονο να αποφασίσει αν είναι αγοράκι, κοριτσάκι, ή… ζωάκι»

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το αιματηρό τελετουργικό πίσω από την δολοφονία της 12χρονης Λολα - Το βορειοαφρικανικό έθιμο με τη θυσία παιδιού για να βρεθεί θησαυρός

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς θα είναι το κελί του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Santé του Παρισιού

11:25ΚΟΣΜΟΣ

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί! Ο Σαρκοζί είναι εδώ!» φώναζαν οι άλλοι κρατούμενοι στις φυλακές La Santé - Κατέθεσε ήδη αίτηση αποφυλάκισης - Πώς είναι το κελί του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για κλήσεις, η Τροχαία Αττικής μοιράζει κράνη - Δείτε τα σημεία όπου μπορείτε να τα παραλάβετε

16:52LIFESTYLE

«Κόλαφος» η πρώην σύζυγος του Βασίλη Μπισμπίκη για την Δέσποινα Βανδή: «Μπάζει από παντού το σύστημα» - Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στο Λασίθι

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των αδελφών από την Αλβανία: Πώς από ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην Αγγλία έγιναν αυτοκράτορες της κοκαΐνης

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με το δεξί χέρι του βασιλιά Κάρολου στην υπόθεση Τζιουφρέ - Ο ρόλος του Λόρδου Ρόσλιν

17:37LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σ@ξ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή»

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα - «Πιο πολύ καιρό ήταν με τον πατέρα του»

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σύντομο καλοκαίρι μετά την κακοκαιρία - Πώς θα γίνουν οι παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου

18:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στη χώρα - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ