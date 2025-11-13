Φάμελλος: «Ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στον αγροτικό κόσμο εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

«Αντί να έχουμε ενίσχυση και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας και ενίσχυση της υπαίθρου με αποκέντρωση,συσσωρεύονται τεράστια και άλυτα προβλήματα με κυβερνητικές επιλογές που οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου» είπε ο κ. Φάμελλος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για την κύρωση της ΠΝΠ για την αντιμετώπιση της νόσου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Οι δέκα πληγές του Φαραώ» στον πρωτογενή τομέα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις «δέκα πληγές του Φαραώ στον πρωτογενή τομέα», αναφερόμενος προφανώς στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαριθμώντας μεταξύ άλλων το υπέρογκο κόστος παραγωγής, την έλλειψη εργατικών χεριών, τα αγροτικά χρέη, τις ελλείψεις σε αρδευτικά έργα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

«Το αποτέλεσμα των πολιτικών σας είναι αφενός να μειώνεται η αγροτική παραγωγή, αφετέρου να αυξάνεται η εκτροφή γαλάζιων ακρίδων!», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα γίνεται «όλο και πιο εξαρτημένη από εισαγωγές», ενώ «πολλοί παραγωγοί δουλεύουν απλώς για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα».

«Οι ζωοτροφές, η ενέργεια και τα λιπάσματα είναι κατ’ ελάχιστον 40% και σε πολλές περιπτώσεις έως και 80% πιο ακριβά από το 2019», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «οι μεσάζοντες κέρδισαν, οι παραγωγοί πλήρωσαν».

Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «χωρίς σχέδιο ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, με ελλείψεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και καθυστερήσεις στα έργα ΕΣΠΑ, η ύπαιθρος αντιμετώπισε μεγάλες καταστροφές».

Ειδική αναφορά έκανε στη Θεσσαλία, όπου –όπως είπε– «οι ζημιές του 2023 θα κοστίσουν πάνω από 3 δισ. ευρώ», ενώ επέκρινε τον ΕΛΓΑ ότι «υπολειτουργεί με απαρχαιωμένο κανονισμό και γραφειοκρατία».

«Στον “Daniel” δόθηκαν ρουσφετολογικές αποζημιώσεις σε ημέτερους παραγωγούς, ενώ δυο χρόνια μετά πολλοί πραγματικοί δικαιούχοι δεν έχουν αποζημιωθεί», τόνισε.

«Ένα δισεκατομμύριο ευρώ κλάπηκε από τους αγρότες»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέμεινε ιδιαίτερα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο χαρακτήρισε «σκάνδαλο με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Ένα δισεκατομμύριο ευρώ κλάπηκε με δική σας ευθύνη από τους πραγματικούς, τίμιους αγρότες και αγρότισσες, για την ψηφοθηρία και τους σταυρούς των εκλογών», είπε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε συνώνυμο της διαφθοράς και του πελατειακού κράτους».

Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι «κουκουλώνει» τις ευθύνες και ότι «η ύπαιθρος έχει οδηγηθεί σε απόγνωση».

Η κρίση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, την οποία χαρακτήρισε «πανδημία για την κτηνοτροφία».

«Με πάνω από 400.000 χαμένα ζώα και οικονομική ζημιά που φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση φέρει την απόλυτη ευθύνη», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι «επί ένα χρόνο δεν πήρε τα κατάλληλα μέτρα», ότι «δεν αξιοποίησε την επιστημονική γνώση και τα ευρωπαϊκά εργαλεία» και ότι «τρέχει πίσω από τα γεγονότα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, χωρίς σχέδιο και χωρίς προσωπικό».

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα

Αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος παρουσίασε ένα «ολοκληρωμένο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο» για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη στήριξη της υπαίθρου.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει:

• Στήριξη των κτηνοτρόφων με άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα χαμένα ζώα, με προκαταβολή 50%

• Διατήρηση δικαιωμάτων και κάλυψη κόστους ζωοτροφών.

• Αποζημίωση εισοδήματος για αξιοπρεπή διαβίωση των κτηνοτρόφων, στήριξη συναφών κλάδων

• Αναστολή πλειστηριασμών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για δύο χρόνια.

• Ενεργοποίηση Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Ευλογιάς με πλήρη στήριξη των κτηνοτρόφων, διαφάνεια και 24ωρο συντονισμό με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

• Αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, γενετικός έλεγχος και γρήγορα τεστ σε όλη τη χώρα, απαγόρευση μετακινήσεων

• Κρατική κάλυψη όλων των μέτρων και χρηματοδότησης των Περιφερειών.

• Ανασύσταση του Ειδικού Λογαριασμού αποζημιώσεων στο ΥΠΑΑΤ, λειτουργία Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης και στήριξη ελληνικών φυλών.

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών πόρων.

• Ενίσχυση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με διπλασιασμό μόνιμου προσωπικού, πρόσληψη 1.500 κτηνιάτρων, αξιοπρεπείς συνθήκες και αμοιβές.

«Η ύπαιθρος ζητά δικαιοσύνη, σχέδιο, προοπτική»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση «να υιοθετήσει άμεσα τα μέτρα που προτείνουμε» και υπογράμμισε ότι «ο πρωτογενής τομέας είναι στρατηγικός πυλώνας εθνικής ασφάλειας».

«Η ύπαιθρος δεν ζητά ελεημοσύνη», είπε, «ζητά δικαιοσύνη, σχέδιο, προοπτική και ένα ισχυρό κράτος ικανό να στηρίξει την παραγωγή και τους ανθρώπους της».

«Οι γεωργοί, οι μελισσοκόμοι, οι αλιείς και οι κτηνοτρόφοι ζητούν αλλαγή πορείας», κατέληξε, «και οι νέες κινητοποιήσεις τους είναι δικαιολογημένες».

