Μαρινάκης για Τσίπρα: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στάθηκε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας ελληνικής οικονομίας από τον Fitch αλλά και τις αντιδράσεις που προκαλεί το «οξύμωρο» μεταξύ θετικών δεικτών και πίεσης που αισθάνεται μεγάλο μέρος της κοινωνίας, σε σημερινή (15/11) συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» της ΕΡΤ με τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασιμάτη.

Απαντώντας στην ερώτηση πώς γίνεται από τη μία να αναβαθμίζεται η οικονομία και από την άλλη τα νοικοκυριά να ανταποκρίνονται με δυσκολία, είπε πως «αν δει κανείς όλη την εικόνα και όχι τη μισή, το ένα φέρνει το άλλο», σημειώνοντας ότι «ο καλύτερος τρόπος να πεις ένα ψέμα είναι να πεις τη μισή αλήθεια», τακτική που, σύμφωνα με εκείνον, ακολουθεί η αντιπολίτευση από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στο επιχείρημα ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μόνο πάνω από τη Βουλγαρία» στους μισθούς, τονίζοντας ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία της χώρας. «Δεν εξελέγη ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019 στη Ζυρίχη ούτε στο Λουξεμβούργο. Παρέλαβε μια οικονομία που είχε πληγεί βαθιά και σταδιακά ανεβάζει το επίπεδο».

Παραδέχτηκε ότι το στατιστικό για τους μισθούς ισχύει, πρόσθεσε όμως τα στοιχεία που, όπως είπε, δεν αναφέρει η αντιπολίτευση:

Αύξηση μέσου μισθού 28% την τελευταία πενταετία.

Αύξηση κατώτατου μισθού 36%.

Σωρευτικός πληθωρισμός περίπου 20% την ίδια περίοδο.

«Ακόμα και με τον πληθωρισμό, το καθαρό διαθέσιμο ατομικό εισόδημα έχει αυξηθεί 11%, ποσοστό τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου», τόνισε.

Ως τον πιο «ειλικρινή» δείκτη για την πραγματική κατάσταση των πολιτών, ανέδειξε τον δείκτη ατομικής κατανάλωσης της Eurostat. «Εκεί δεν είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Είμαστε έβδομοι, με σημαντική βελτίωση. Στο 81% του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει προοδεύσει αλλά χρειάζεται να συνεχίσει. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν πρέπει ούτε να πανηγυρίζουμε ούτε να μηδενίζουμε. Η Ελλάδα έχει βελτιωθεί πολύ και πρέπει να βελτιωθεί και άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια», προσέθεσε.

Η χώρα ακολουθεί τη λογική της αύξησης των εισοδημάτων και όχι αυτό που υποστηρίζει η αντιπολίτευση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ισπανίας, είπε ο κ. Μαρινάκης. «Ακολουθούμε τον δρόμο της αναβάθμισης της οικονομίας».

Σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική του προς τον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι «ο κ. Τσίπρας είχε κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι “προτιμά να αφιερώνει χρόνο σε δικογραφίες, διαλόγους φραπέ, απομαγνητοφωνήσεις υποκλοπών, τις εξελίξεις στα Τέμπη και τη στήριξη της κλεπτοκρατίας”» και συμπλήρωσε: «Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο ίδιος και απαράλλαχτος ο κ. Τσίπρας», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «στον θυμό φαίνεται ο χαρακτήρας».

Σχολίασε ακόμη ότι «ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός δύο υπουργών που έχουν αμετάκλητα καταδικαστεί» και ότι «όλη η δυσοσμία στο υπουργείο Δικαιοσύνης την περίοδο εκείνη φέρει τη σφραγίδα του».

Αναφέρθηκε επίσης στον ποινικό κώδικα: «Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να περάσει έναν ποινικό κώδικα, με τα αποτελέσματα που είχε όπως έχει πει και ο κ. Κοντονής. Ήρθαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένες υποθέσεις αποφυλακίσεων. Αυτά δεν είναι οικονομία· είναι το ηθικό κομμάτι, το κομμάτι των σκανδάλων».

Αναφερόμενος στη δήλωση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, υπογράμμισε ότι «ανέφερε ξεκάθαρα πως ζήτημα διαφθοράς υπάρχει σε όλη την Ευρώπη» και πως «η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές είναι άψογη».

«Μίλησε για 6.000 υποθέσεις που διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εκ των οποίων κάποιες αφορούν και την Ελλάδα. Σε όλα αυτά θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση», σημείωσε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «δεν έκρυψε τίποτα κάτω από το χαλί»: «Παραδεχθήκαμε ότι υπήρξε αποτυχία σε μεγάλο ποσοστό. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που έστειλε 5.200 ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη πριν καν παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Παρέθεσε ακόμη σειρά ενεργειών όπως:

«Σπάσαμε κυκλώματα σε εφορίες, φυλακές, πολεοδομίες».

«Εφαρμόζεται επιτέλους ο νόμος στα πανεπιστήμια, εκκενώνονται καταλήψεις».

«Τα δημόσια πανεπιστήμια συνεργάζονται με τα μεγαλύτερα του κόσμου».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, τόνισε ότι είναι το πρώτο μετά από δώδεκα χρόνια και έχει στόχο «να κάνει την ΕΡΤ θετική και νομοθετικά, όπως είναι στην πραγματικότητα στα μάτια των τηλεθεατών».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η ΕΡΤ καταγράφεται από διεθνείς οργανισμούς ως «ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα στην Ελλάδα».

Στις ευρωεκλογές, «δεν υπήρξε καμία παραβίαση στην κατανομή χρόνου» για τα κόμματα. Μέρος των ετήσιων πλεονασμάτων θα επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ «υπό την προϋπόθεση της χρηστής διοίκησης».

Επιπλέον, το νομοσχέδιο λύνει το ζήτημα των ανείσπρακτων ανταποδοτικών τελών του 2014 – σήμερα, τα οποία πλέον θα εισπράττονται από την ΑΑΔΕ.

Ενισχύει τη διαφάνεια στις κρατικές καμπάνιες: «Κάθε κρατική διαφήμιση θα δημοσιοποιείται πριν και μετά». Προβλέπει μεταφορά του αρχείου της ΕΡΤ στα σχολεία, με στόχο την αξιοποίησή του ως σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Ιδρύει Κέντρο Καινοτομίας (Innovation Group) και ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ ανά την Ελλάδα.

Τέλος, χαρακτήρισε «ιερά» τα 3 ευρώ του ανταποδοτικού τέλους. «Δεν πάνε πια σε βαρέλι δίχως πάτο. Με χρηστή διοίκηση επιστρέφουν στους πολίτες και στους εργαζόμενους. Η ΕΡΤ έχει φτάσει 16 εκατομμύρια θεάσεις τον μήνα».