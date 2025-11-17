Τασούλας: «Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στη Δημοκρατία»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, κατέθεσε δάφνινο στεφάνι στον χώρο του Πολυτεχνείου, στη μνήμη όσων αγωνίστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

«Η φωνή του Πολυτεχνείου, που ταρακούνησε τη δικτατορία, “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, γίνεται σήμερα χρέος για μία δημοκρατική πολιτεία, προκοπή μόρφωση και στέρεους θεσμούς», επεσήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, κατά τη κατάθεση στεφάνου προς τιμήν όσων αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από τη Χούντα των Συνταγματαρχών.

«Όσο εμείς, ως λαός, είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, η πατρίδα μας θα πηγαίνει μπροστά, δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη Δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν», προσέθεσε.

«Τιμώντας το Πολυτεχνείο, αναμετρώμαστε με το χρέος μας απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και κοινές αλήθειες με πιστή σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία κι έθνος», υπογράμμισε ακόμη ο κ. Τασούλας.

