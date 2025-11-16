Επέτειος Πολυτεχνείου: Δεύτερη ημέρα εκδηλώσεων για την εξέγερση του 1973 - Φωτογραφίες
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Δευτέρα, οπότε και οι πύλες θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι
Ανοιχτές για δεύτερη ημέρα βρίσκονται οι πύλες του Πολυτεχνείου εν μέσω των τριήμερων εκδηλώσεων για την 52η επέτειο από την εξέγερση, οι οποίες θα κορυφωθούν τη Δευτέρα (17/11) με την πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.
Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό την Κυριακή, από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Δευτέρα, οπότε και οι πύλες θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της καθιερωμένης πορείας προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Πλήθος πολιτών βρέθηκαν στον χώρο για την 52η επέτειο από την εξέγερση.
