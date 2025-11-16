Αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό λόγω Πολυτεχνείου - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Αλλαγές στην κυκλοφορία του Μετρό της Αθήνας θα σημειωθούν αύριο λόγω της κορύφωσης των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα κλείσουν στις 14:00 το μεσημέρι και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

