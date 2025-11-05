Ποινή 14 μηνών σε φοιτητή για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης στον τοίχο του ΕΜΠ

Σε φυλάκιση 14 μηνών, εξαγοράσιμη, καταδίκασε φοιτητή ελληνικού ΑΕΙ δικαστήριο για σύνθημα υπέρ της Παλαιστίνης που ο ίδιος έγραψε σε τοίχο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Μάιο του 2024.

Ο φοιτητής είχε καταγραφεί σε φωτογραφία που απαθανάτισε ο κοσμήτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας και δημοσίευσε η «Καθημερινή»

Στη φωτογραφία που παρέδωσε στις Αρχές ο κοσμήτορας εμφανίζονται δύο άτομα να γράφουν με σπρέι συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ στον τοίχο του Πολυτεχνείου.

«Στις 30 Μαΐου 2024 είχα τυχαία εντοπίσει δύο νεαρούς που έγραφαν ανεξέλεγκτα συνθήματα σε πολλαπλά σημεία, πάνω σε καθαρισμένους τοίχους της σχολής. Στην απαίτησή μου να σταματήσουν αμέσως και να αποχωρήσουν, απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν απτόητοι το βανδαλιστικό τους έργο. Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφίσω και να το αναφέρω στον κ. πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα. Δύο ημέρες μετά, ενημερώθηκα ότι η αστυνομία εντόπισε τον ένα εκ των πρωταγωνιστών, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης», όπως περιγράφει σε κείμενό του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα ο κ. Παναγιώτης Τσανάκας, κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ.

«Η ποινή είναι πολύ βαριά για την δική μου κρίση»

«Κατά την ακροαματική διαδικασία, παρέστησαν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν ότι ανήκουν στην “Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών/-τριών Αθήνας”. Κατέθεσα αυτά που γνώριζα, σχετικά με τον κατηγορούμενο και για τους βανδαλισμούς που έγιναν μπροστά στα μάτια μου, στον χώρο της σχολής την οποία εκπροσωπώ. Εξήγησα στο δικαστήριο ότι το θέμα δεν έχει καμία απολύτως πολιτική υπόσταση, καθώς οι κρινόμενες πράξεις έχουν αμιγώς ποινικό χαρακτήρα, σχετιζόμενο μόνο με τη φθορά των υποδομών του ΕΜΠ». Ο ίδιος δηλώνει ότι «προδικαστικώς και κατ’ επανάληψιν, ήρθα σε ανεπίσημη επαφή με τον κατηγορούμενο και τη συνήγορό του, προσπαθώντας να έρθω σε συνεννόηση μαζί τους, για να μετριαστεί μια τυχόν καταδικαστική απόφαση, με την αυτονόητη διασφάλιση πως δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά. Συνάντησα την απόλυτη άρνηση εκ μέρους τους», ανέφερε ο κ. Τσανάκας.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, αλλά με δυνατότητα εξαγοράς.

«Η ποινή είναι πολύ βαριά κατά τη δική μου κρίση, αλλά το δικαστήριο που την επέβαλε έκρινε κατά νόμο. Εκτιμώ ότι η έκβαση θα ήταν ασφαλώς ηπιότερη αν είχε τελεσφορήσει η προσπάθειά μου για συνεννόηση και περαιτέρω διευθέτηση με τον τότε υπόδικο φοιτητή. Η απαίτηση της “άλλης πλευράς” για προνομιακή ασυδοσία στη χρήση των υποδομών της σχολής ήταν αδύνατον να δίνει αποδεκτή από την πλευρά μου, καθώς θα ισοδυναμούσε με βαριά παράβαση καθήκοντος και θα οδηγούσε σε βέβαιο χάος», τονίζει ο κ. Τσανάκας, επισημαίνοντας ότι «το διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό του ΕΜΠ έχει δεχθεί με όρκο να τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους», καταλήγει ο κοσμήτορας.

Διαβάστε επίσης