14 μήνες φυλάκιση σε φοιτητή που είχε γράψει σύνθημα για την Παλαιστίνη σε τοίχο του ΕΜΠ

Φοιτητής καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών με δυνατότητα εξαγοράς, ενάμισι χρόνο αφού εντοπίστηκε να γράφει συνθήματα σε τοίχο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον Μάιο του 2024.

Τον φοιτητή είχε καταγράψει σε φωτογραφία ο κοσμήτορας στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τσανάκας.

Στη φωτογραφία που προσκόμισε στις Αρχές ο κ. Τσανάκας, εμφανίζονταν δύο άτομα να γράφουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

Σε επιστολή προς τη Σύγκλητο, ανέφερε ότι στην απαίτησή του να σταματήσουν αμέσως και να αποχωρήσουν, απάντησαν περιφρονητικά και συνέχισαν απτόητοι το βανδαλιστικό τους έργο.

«Κατόπιν τούτου, υποχρεώθηκα να τους φωτογραφήσω και να το αναφέρω στον κ. Πρύτανη, ο οποίος έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα», έγραψε ο κοσμήτορας του ΕΜΠ, συμπληρώνοντας πως από την Αστυνομία ενημερώθηκε δύο ημέρες μετά το περιστατικό ότι ο ένας από τους νεαρούς «συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας που χρησιμοποιείται προς κοινό όφελος, και της απείθειας για άρνηση δακτυλοσκόπησης».

Στην ακροαματική διαδικασία κατά τον κ. Τσανάκα, παρέστησαν τόσο ο κατηγορούμενος όσο και δύο μάρτυρες υπεράσπισης, που δήλωσαν ότι ανήκουν στην Πρωτοβουλία Αναρχικών Φοιτητών / –τριών Αθήνας.

Ο πρώην πρύτανης του ΕΜΠ και ομότιμος καθηγητής, Νίκος Μαρκάτος, ανέφερε για το περιστατικό ότι «η διοίκηση επέλεξε την καταστολή αντί της παιδαγωγικής και η Δικαιοσύνη την τιμωρία αντί της επιείκιας. Ο νεαρός έκανε ένα παράπτωμα στον τοίχο, συμφωνώ ότι υπάρχουν και κανόνες, θεωρεί, όμως, κάποιος ότι ένας καθηγητής δεν έχει άλλο να διαπαιδαγωγήσει αυτό τον νέο;

Αν ήμουν εγώ, θα του έλεγα “έκανες ένα παράπτωμα, πάρε τη βούρτσα και βάψε τον τοίχο και μην το ξανακάνεις”. Δεν πρέπει ένας 20άχρονος να αντιμετωπίζεται ως εγκληματίας, το πανεπιστήμιο τότε χάνει το δρόμο του. Είναι ποινική δίωξη μίας ιδέας στην οποία μπορείτε να διαφωνείτε».