Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

Ζωή στο γνωστό κυλικείο «Εξωστρεφής» στον Λόφο του Στρέφη δίνει ο Δήμος Αθηναίων, καθώς αποφασίστηκε ο χώρος να παραχωρηθεί δωρεάν με σκοπό να επαναλειτουργήσει με κοινωνικό πρόσημο ως χώρος συνάντησης των κατοίκων της περιοχής.

Ο Εξωστρεφής θα παραχωρηθεί δωρεάν σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να επαναλειτουργήσει, παρέχοντας είδη σε χαμηλό κόστος και φιλοξενώντας κοινωφελείς δράσεις.

Πώς θα λειτουργεί το κυλικείο

Όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων, το κυλικείο, συνολικής επιφάνειας 94,36 τ.μ., θα παραχωρηθεί δωρεάν για χρονική περίοδο πέντε ετών. Ο φορέας που θα επιλεγεί θα το λειτουργεί με χαμηλό κόστος προσφερόμενων ειδών και θα υλοποιεί στον ίδιο χώρο κοινωφελείς δράσεις.

Τα οικονομικά έσοδα θα διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ώστε από τη λειτουργία του κυλικείου να ωφελείται η τοπική κοινωνία. Ο φορέας, που θα επιλεγεί, θα υποχρεούται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του κυλικείου.

Δούκας: «Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Λόφος του Στρέφη αποκτά ξανά σφυγμό και ζωή. Ο πρώην “Εξωστρεφής” επαναλειτουργεί με κοινωνικό πρόσημο. Το κυλικείο θα αποτελέσει νέο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους, να στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες και να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της πόλης».

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Δίνουμε την ευκαιρία σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ζωής του Λόφου, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του κυλικείου με σεβασμό στο περιβάλλον, τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και τη συνοχή της κοινότητας».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, είτε ηλεκτρονικά στο exostrefis@athens.gr, είτε σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την ανοικτή πρόσκληση του Κυλικείου (πρώην Εξωστρεφής) στο Λόφο του Στρέφη», στη διεύθυνση Πατησίων 159, 4ος όροφος, Τμήμα Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας, καθημερινά 08:00–14:00.

Οι τελικοί όροι παραχώρησης θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ενώ η Ομάδα Εργασίας που έχει ήδη συσταθεί θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί τη βέλτιστη επιλογή.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προθεσμία για την πρόσκληση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

