Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Προβολή της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυση των διμερών σχέσεων

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί τη Σιγκαπούρη στις 20-21 Νοεμβρίου, με στόχο να παρουσιάσει το success story της ελληνικής οικονομίας και να αναδείξει την Ελλάδα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό σε ασιατικούς επενδυτικούς οίκους. Η επίσκεψη εστιάζει σε επενδυτές που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την Ελλάδα, σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς οίκους.

Πολιτικές συναντήσεις

Κατά την άφιξή του, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ο πρωθυπουργός θα έχει σημαντικές συναντήσεις:

Με τον Πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong .

Με τον Πρόεδρο της Σιγκαπούρης, Tharman Shanmugaratnam.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωθυπουργό της Σιγκαπούρης, καθώς είχε προηγηθεί η συνάντηση με τον προκάτοχο του κ. Wong, Lee Hsien Loong, τον Δεκέμβριο του 2022 στις Βρυξέλλες.

Το περιεχόμενο της ατζέντας

Ελλάδα και Σιγκαπούρη μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η πίστη στην πολυμέρεια, την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και το ελεύθερο εμπόριο. Στην ατζέντα των πολιτικών επαφών αναμένεται να κυριαρχήσουν:

Οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις.

Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σιγκαπούρης.

Η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στη διακυβέρνηση, όπου η Σιγκαπούρη αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο.

Συμμετοχή στο Bloomberg New Economy Forum

Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο συνέδριο «Bloomberg New Economy Forum», το μεγαλύτερο event στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο συγκεντρώνει επενδυτές, ηγέτες, αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με τον αρχισυντάκτη του Bloomberg, John Micklethwait, με κύριο θέμα την Ευρώπη και τις προκλήσεις (οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές) που αντιμετωπίζει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Επαφές με επενδυτικούς οίκους

Καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με διεθνείς επενδυτικούς οίκους/οργανισμούς που έχουν σημαντική παρουσία στη Σιγκαπούρη και τη Νοτιοανατολική Ασία. Σκοπός των επαφών αυτών είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της σε παραδοσιακούς και ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης