Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία
Άμεση λύση στο ουκρανικό ψάχνει η Ευρώπη
Στις 11.30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης σε έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας.
Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις της κρίσης, καθώς και στον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
