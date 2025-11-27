Σφοδρή επίθεση Φάμελλου: «Φτωχούς εργαζόμενους και καρτέλ φτιάχνει ο κ. Μητσοτάκης»

Σε μια ομιλία υψηλής έντασης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τα εργασιακά, την πολιτική στα καρτέλ και τη διαχείριση κρίσιμων θεσμών. Από την αρχή της τοποθέτησής του έθεσε το πλαίσιο, συνδέοντας τα πρόσφατα τραγικά δυστυχήματα με τις κυβερνητικές πολιτικές. «Η χώρα κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ», τόνισε, αναφερόμενος στους δεκάδες θανάτους εργαζομένων τον τελευταίο χρόνο.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επιμένει να μην επαναφέρει τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στους κοινωνικούς εταίρους» και ότι διατηρεί «όλη την αντεργατική νομοθεσία με το 13ωρο και τις απλήρωτες υπερωρίες».

Για την ακρίβεια επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας πως «ο μισθός στην Ελλάδα είναι κάτω από το κόστος επιβίωσης» και πως οι ανατιμήσεις «δεν είναι αυξήσεις, είναι λεηλασία». Κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι με τις επιλογές του δημιουργεί «φτωχούς εργαζόμενους και κλοπή δισεκατομμυρίων από τα καρτέλ».

Αναφέρθηκε και στο αποτυχημένο –όπως είπε– καλάθι των μειώσεων στα σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας πως «καβουροδαγκάνες και Bluetooth ακουστικά βαφτίστηκαν είδη πρώτης ανάγκης».

Σχετικά με τη συγχώνευση των θεσμών καταναλωτικής προστασίας, έκανε λόγο για «υποκρισία» και «μεθόδευση», σημειώνοντας ότι η πρόταση «στερείται σκοπιμότητας και αναγκαιότητας».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη ρύθμιση των ναυπηγείων Ελευσίνας. «Αποδεικνύετε ότι είστε επικίνδυνη κυβέρνηση», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «προχειρότητα, σκοπιμότητα, deals και υποτέλεια». Επέκρινε τη διασύνδεση της νομοθετικής πρωτοβουλίας με επαφές κυβερνητικών στελεχών με την αμερικανική πρεσβεία, λέγοντας ότι «είναι απαράδεκτο το αναπτυξιακό σχέδιο της Ελλάδας να σύρεται από τα συμφέροντα μιας τρίτης χώρας».

Στο πολιτικό σκέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει χάσει κάθε αξιοπιστία και ότι παρεμβαίνει σε κρίσιμες εξεταστικές διαδικασίες: «Η διαφθορά ξεχειλίζει από παντού».

Κάλεσε τις προοδευτικές δυνάμεις σε κοινή δράση: «Ο δρόμος είναι ένας: συνεργασία για να αλλάξει η πορεία της χώρας».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει «να φύγει το συντομότερο» και πως η Ελλάδα χρειάζεται «κυβέρνηση δικαιοσύνης, προστασίας της εργασίας και όχι υπηρέτη των ολιγοπωλίων».

