Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποκέντρωση - Αναλυτικά η παρουσίαση

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), όπου κυρίαρχο θέμα ήταν η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

Η στρατηγική, που παρουσιάστηκε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με έργα και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της σύγκλισης ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας.

Βασικός στόχος της στρατηγικής, η οποία θα οριστικοποιηθεί έως το 2026, είναι η αντιμετώπιση άμεσων ζητημάτων της ελληνικής περιφέρειας και η δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος ανάπτυξης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Με αυτόν τον τρόπο, οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι θα κατευθύνονται πιο αποδοτικά, ενισχύοντας κάθε γωνιά της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, με τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τη δημιουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για τη νησιωτικότητα. Παράλληλα, θα ενσωματωθεί ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων που επιδρούν στην τοπική οικονομία και κοινωνία.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής, εκπονείται ήδη ένα σύνολο 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, με συμμετοχή άνω των 1.000 φορέων σε όλη τη χώρα. Σήμερα, στην περιφέρεια υλοποιούνται πάνω από8.000 έργα, ενώ έως το 2027 αναμένεται να ολοκληρωθούν περισσότερα από 330 σημαντικά έργα, που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία του αγροτικού τομέα για την περιφερειακή ανάπτυξη, επισημαίνοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δίκαιη κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για γρήγορη ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου και την προτεραιοποίηση πληρωμών σε συγκεκριμένα προγράμματα που στηρίζουν τους παραγωγούς.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης της υπαίθρου, αναφέροντας τα εκατοντάδες έργα που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία εξαετία. Τόνισε επίσης την ανάγκη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να συνεχίσει τη συστηματική προσπάθεια για την ενίσχυση της περιφέρειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες περιοχές. Η σύσταση νέων δομών και η εφαρμογή ρητρών θα βελτιώσουν τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, ενώ τα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια θα διασφαλίσουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα αναμένεται να δημιουργήσει ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.