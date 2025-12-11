Θεοδωρικάκος για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Σπουδαία επιτυχία για τη χώρα μας»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, έστειλε το δικό του μήνυμα ώστε να συγχαρεί τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος εξελέγη σήμερα (11/12) νέος επικεφαλής του Eurogroup.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε από τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου πραγματοποιεί επίσκεψη και σημαντικές συναντήσεις ότι «πριν από λίγα χρόνια, η Ελλάδα ήταν το “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης. Σήμερα, ο άξιος συνάδελφος, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη στην ηγεσία του Eurogroup. Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία, ασφαλώς για τον ίδιο αλλά και την πατρίδα μας συνολικά.

Οι Έλληνες, με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες & υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά της κυβέρνησης, πετυχαίνουν πολύ σοβαρά αποτελέσματα».

