Πέθανε ο Μάκης Αμπατιέλος, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ

Πέθανε έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, Μάκης Αμπατιέλος.

Σε ανακοίνωσή του, ο Περισσός, εκφράζει τα συλλυπητήριά του και αναφέρει: «Το ΚΚΕ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Μάκη (Γεράσιμου) Αμπατιέλου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή μετά από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Μάκης Αμπατιέλος ήταν παιδί εργατικής οικογένειας, δοσμένης στους επαναστατικούς σκοπούς του ΚΚΕ και τους αγώνες του λαού μας, αντιμετωπίζοντας τις διώξεις του αστικού κράτους. Ο Μάκης συμμετείχε ενεργά στο κίνημα από νεαρή ηλικία μέσα από τις γραμμές της θρυλικής ΜΟΔΝΕ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε στέλεχος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε Οργανώσεις Μαθητών, Σπουδαστών και του Δήμου Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια, ως οπαδός του Κόμματος και παρά τα προβλήματα υγείας, συνέβαλε στις προσπάθειες της Κομματικής Οργάνωσης και των φορέων του λαϊκού κινήματος στον Πειραιά.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα πιο ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον γιο του Νίκο, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ και βουλευτή, στον αδελφό του Δημήτρη, στέλεχος του Κόμματος στη Γερμανία, στη σύντροφό του Σοφία και σε όλους τους οικείους του».

