«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό τις τελευταίες εβδομάδες θεωρείται περίπου ξένο σώμα από το κόμμα με το οποίο εξελέγη βουλευτής.

Η αρχή έγινε με τη διαφοροποίησή της στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, όπου υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την περασμένη Πέμπτη έδωσε το παρών και στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Κίμων.

Αντιδρώντας σε αυτή τη στάση, αλλά και στη συνεχώς εντεινόμενη φημολογία ότι η ίδια προσβλέπει στην επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται πολιτικά, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε χθες την αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, , με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ενημέρωσε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν ως τακτικό μέλος ο Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός, αντικαθιστώντας τον Αλέξη Τσίπρα, και ως αναπληρωματικό ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, σε αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη.

«Παράθυρο» Ανδρουλάκη για επιστροφή

Το «φλερτ» της κυρίας Κασιμάτη με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, ωστόσο σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποκλείσει τίποτα και απαντώντας ότι έτσι και αλλιώς και άλλα στελέχη που άνηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, μια τέτοια επιστροφή δεν θα είναι τελείως αναίμακτη, αφού η κυρία Κασιμάτη είχε στραφεί με μεγάλη ένταση εναντίον του πρώην προέδρου του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου, όταν είχε μεταπηδήσει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2009.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται στο «παπανδρεϊκό» περιβάλλον, φαίνεται πως δε θα δεχτούν με ανοιχτές «αγκάλες» το πρώην στέλεχος.

Από την πλευρά τους στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου την τελευταία περίοδο έχουν χάσει για διαφορετικούς λόγους αρκετά στελέχη (Νίκος Παππάς, Νικόλας Φαραντούρης), διαμηνύουν ότι το κόμμα έχει ήδη πληγωθεί από αποχωρήσεις και ότι όποιος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διασφαλίζει ότι η έδρα του παραμένει στο κόμμα και όχι να τη μεταβιβάζει σε άλλα κόμματα, χωρίς όμως να σχολιάζουν ευθέως τη φημολογία περί «μεταγραφής» της Νίνας Κασιμάτη.

