«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

Ανοίγει «παράθυρο» ο Ανδρουλάκης, δυσανασχετούν οι παπανδρεϊκοί

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό τις τελευταίες εβδομάδες θεωρείται περίπου ξένο σώμα από το κόμμα με το οποίο εξελέγη βουλευτής.

Η αρχή έγινε με τη διαφοροποίησή της στην ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό, όπου υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ την περασμένη Πέμπτη έδωσε το παρών και στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας Κίμων.

Αντιδρώντας σε αυτή τη στάση, αλλά και στη συνεχώς εντεινόμενη φημολογία ότι η ίδια προσβλέπει στην επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται πολιτικά, ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε χθες την αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, , με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ενημέρωσε ότι στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the Council of Europe), για την Κ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο, θα συμμετέχουν ως τακτικό μέλος ο Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός, αντικαθιστώντας τον Αλέξη Τσίπρα, και ως αναπληρωματικό ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, σε αντικατάσταση της Νίνας Κασιμάτη.

«Παράθυρο» Ανδρουλάκη για επιστροφή

Το «φλερτ» της κυρίας Κασιμάτη με το ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες, ωστόσο σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής.

Συγκεκριμένα, άφησε ανοιχτό το «παράθυρο» για την ένταξη της Νίνας Κασιμάτη που σήμερα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποκλείσει τίποτα και απαντώντας ότι έτσι και αλλιώς και άλλα στελέχη που άνηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ήδη ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, μια τέτοια επιστροφή δεν θα είναι τελείως αναίμακτη, αφού η κυρία Κασιμάτη είχε στραφεί με μεγάλη ένταση εναντίον του πρώην προέδρου του κόμματος Γιώργου Παπανδρέου, όταν είχε μεταπηδήσει από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ το 2009.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα στελέχη του κόμματος που βρίσκονται στο «παπανδρεϊκό» περιβάλλον, φαίνεται πως δε θα δεχτούν με ανοιχτές «αγκάλες» το πρώην στέλεχος.

Από την πλευρά τους στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου την τελευταία περίοδο έχουν χάσει για διαφορετικούς λόγους αρκετά στελέχη (Νίκος Παππάς, Νικόλας Φαραντούρης), διαμηνύουν ότι το κόμμα έχει ήδη πληγωθεί από αποχωρήσεις και ότι όποιος έχει εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διασφαλίζει ότι η έδρα του παραμένει στο κόμμα και όχι να τη μεταβιβάζει σε άλλα κόμματα, χωρίς όμως να σχολιάζουν ευθέως τη φημολογία περί «μεταγραφής» της Νίνας Κασιμάτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντύθηκαν Στίβεν Χόκινγκ για να τιμήσουν τον γνωστό φυσικό

08:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με ρεμπέτικο, jazz και θεατρικές πρεμιέρες

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Η διακριτική και αθόρυβη ζωή της πριγκίπισσας Ειρήνης - Το άγνωστο ταξίδι της με τον Χρήστο Ζαμπούνη στη Βέροια για την ενίσχυση άπορων γονέων

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Geely EX5 σε ιδιαίτερα συμφέρουσα τιμή – Πόσο κοστίζει

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Ελαφριά» επιστροφή του διαδικτύου - Παραμένει στο 2% του συνήθους η συνδεσιμότητα

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Οι 20 κινήσεις για την έκπτωση έως και 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Renault ρίχνει το βάρος της στα super hybrid

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικές απάτες: Πώς να αντιδράσετε και πού να απευθυνθείτε - Οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ.

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Εκτός κυβέρνησης έβγαλε στενό συνεργάτη του Μαδούρο η πρόεδρος Ροδρίγκες

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε μαθητές - Έντεκα τραυματίες

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Η απόφαση του ΕΦΚΑ

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πλώρη» για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ βάζει η Νίνα Κασιμάτη;

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η εβδομάδα της ολικής επαναφοράς

06:50LIFESTYLE

Ολική επαναφορά της TV – Ριάλιτι και σειρές σε θέσεις μάχης

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συλλογικές συμβάσεις: Στόχος τα €1.500 στον ιδιωτικό τομέα το 2027 - Τι θα ισχύει για τα επιδόματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 17 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Η μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επέλαση ψυχρής εισβολής από Ουκρανία - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τετραήμερο στο «ψυγείο» - Τι φέρνουν οι αέριες μάζες από το βορρά

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε τετραήμερο ουκρανικό ψύχος» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ψυγείο» η χώρα για 4 ημέρες - Πότε έρχεται η νέα ψυχρή εισβολή - Πού θα χιονίσει

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του Rafale λύθηκε: Τελικά μπορούν να χαθούν σε μάχη; Οριστική απάντηση μέσω Ινδίας και Πακιστάν

08:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Για πρώτη φορά οι περισσότεροι κρίνουν αρνητικά την Καρυστιανού - Σταθερά μπροστά η ΝΔ

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

09:07ΕΘΝΙΚΑ

Ο «Κίμων»… πίκρανε τους Τούρκους – «Βλέπουν» ξανά κλιμάκωση στο Αιγαίο

07:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Το συγκλονιστικό θαύμα σε μοναχό που έπασχε από καρκίνο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Η Λόρα αγνοείται για 9η μέρα - Οι Αρχές εξετάζουν ταξίδι στο εξωτερικό - Το προφίλ της οικογένειας - «Είμαστε αυστηροί γονείς»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Στο φως η αρχαία πόλη Κούβα: Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη στον «Δρόμο του Μεταξιού»

23:09LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: «Βροχή» τα σχόλια για την «αγενή» συμπεριφορά της στις «Χρυσές Σφαίρες»

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ποιους αγρότες βγάζει το Μαξίμου «κόκκινη κάρτα» για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Μητσοτάκη

07:26ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ιταλία: Καρκινοπαθής με πόνους από όγκο δεν έβρισκε φορείο επί 8 ώρες και ξάπλωσε στο πάτωμα

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Επίδομα 300 ευρώ σε ανέργους - Ποιοι μπορούν να το λάβουν

17:09ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επιδότηση έως 30.000 ευρώ για αλλαγή αυτοκινήτου - Οι δικαιούχοι

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ