Ακόμη ένα βήμα από την Περιφέρεια Αττικής για το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη

Στην υπογραφή της πράξης ένταξης που αφορά την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και λειτουργικά άρτιου δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λεονταρίου (Κάντζας) και στις λοιπές περιοχές του Δήμου Παλλήνης, νότια της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, προχώρησε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Πρόκειται για έργο υψηλής περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα χρόνιο έλλειμμα υποδομών και να δώσει οριστική λύση σε προβλήματα που ταλαιπώρησαν επί δεκαετίες κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής.

Η υπογραφή της πράξης ένταξης πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου, του Δημάρχου Παλλήνης Χρήστου Αηδόνη, του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ Γιώργου Στεργίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εν λόγω Εταιρείας Χαράλαμπου Σαχίνη, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας, Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων για την ωρίμανση και υλοποίηση σύνθετων έργων υποδομής.

Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων στην Ανατολική Αττική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αποδέκτης των λυμάτων θα είναι ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Παιανίας, επί της Λεωφόρου Λαυρίου, μέσω του οποίου θα οδηγούνται στο νέο, εν λειτουργία, Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας, διασφαλίζοντας την πλήρη, ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης ένταξης και αφορά τη δημιουργία 14,9 χιλιομέτρων αγωγών πρωτεύοντος δικτύου αποχέτευσης, 39,8 χιλιομέτρων δευτερεύοντος δικτύου, 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων και 5 αντλιοστασίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 31.550.000 ευρώ (προ ΦΠΑ). Από το ποσό αυτό, τα 28.217.000 ευρώ θα προέλθουν από πόρους του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, ενώ τα 2.828.100 ευρώ θα καλυφθούν από την ΕΥΔΑΠ, ως συμμετέχοντα φορέα υλοποίησης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη χρηματοδότηση προβλέπεται:

η κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Κάντζα, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Μπαλάνα, Λουτρό και Εργατικές Κατοικίες του Δήμου Παλλήνης,

η κατασκευή συλλεκτήριων αγωγών μεταφοράς λυμάτων,

η κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων συμβατικού τύπου,

η εγκατάσταση τριών (3) προκατασκευασμένων αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων,

καθώς και η κατασκευή 3.500 εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών συνδέσεων).

Ο Περιφερειάρχης Αττικής δηλώνει χαρακτηριστικά ότι:

«Με τη σημερινή υπογραφή της πράξης ένταξης, προχωρούμε αποφασιστικά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ανατολική Αττική και ειδικότερα για τον Δήμο Παλλήνης. Πρόκειται για μια παρέμβαση που κλείνει οριστικά μια εκκρεμότητα δεκαετιών και απαντά σε ένα πάγιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών. Για εμάς στην Περιφέρεια Αττικής, τα έργα αποχέτευσης είναι έργα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής συνοχής. Θωρακίζουν τις πόλεις μας, προστατεύουν τους φυσικούς πόρους και δημιουργούν σταθερές βάσεις για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Με σχέδιο, συνεργασία και πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021–2027, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να προχωρούμε από τη θεωρία στην πράξη. Σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία, τον Δήμο Παλλήνης και την ΕΥΔΑΠ, υλοποιούμε έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο παρόν και διασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις επόμενες γενιές.

Στόχος μας είναι μια Αττική πιο καθαρή, πιο ανθεκτική, πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη. Και αυτός ο στόχος υπηρετείται με συνέπεια, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, όπως το έργο που σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Παλλήνης Χρήστος Αηδόνης ανέφερε πως:

«Το έργο αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική παρέμβαση για την πόλη μας και ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της Παλλήνης που σήμερα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, καθώς ο Δήμος μας αποτελεί μια από τις σημαντικές του προτεραιότητες.

Με τη σημερινή υπογραφή της πράξης ένταξης, κατοχυρώνουμε το μέλλον της πόλης μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική προστασία και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Είναι ένα έργο που μας επιτρέπει, μετά από πολλά χρόνια αναμονής, να κοιτάζουμε το αύριο με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, υπογράμμισε ότι:

«Η Αττική για πολλά χρόνια παρουσίαζε σοβαρές υστερήσεις στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ανοιχτά περιβαλλοντικά μέτωπα και εκκρεμότητες σε σχέση με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας. Τα τελευταία έτη, ωστόσο, γίνεται μια συντονισμένη και μετρήσιμη προσπάθεια για την κάλυψη του χαμένου εδάφους, μέσα από μεγάλα έργα υποδομής που υλοποιούνται στην Ανατολική Αττική, αλλά και μέσα από το συνολικό σχέδιο για το παράκτιο μέτωπο του Σαρωνικού.

Στόχος μας είναι έως το 2030 να έχουμε προχωρήσει στην πλήρη ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Παράλληλα, προετοιμαζόμαστε εγκαίρως για τη νέα ευρωπαϊκή Οδηγία, που απαιτεί οργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων ακόμη και για οικισμούς άνω των 1.000 κατοίκων. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου προχωρούν στην πλήρη καταγραφή των οικισμών της Αττικής, ώστε στις αρχές Φεβρουαρίου να υπάρχει επίσημη και επικαιροποιημένη λίστα, που θα αποτελέσει τη βάση για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Θέλω να συγχαρώ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για το πολύ σημαντικό αυτό βήμα, καθώς και την ΕΥΔΑΠ για τη συνεπή και τεχνικά απαιτητική δουλειά που επιτελεί».

Το «παρών» στην υπογραφή της πράξης ένταξης του έργου, πέραν των προαναφερθέντων, έδωσαν η Γενική Διευθύντρια Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Τζίνα Στεφανάκου, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική» 2021 – 2027, Δημήτρης Δρόσης και ο σύμβουλος του Δημάρχου Παλλήνης, Γιώργος Αποστολόπουλος.

