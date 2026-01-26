Χαρδαλιάς από έργα υποδομής στη Λούτσα: «Iεραρχούμε ανάγκες και προχωράμε χωρίς καθυστερήσεις»

Επίσκεψη του Περιφερειάρχη στον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος και συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου – 7,3 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών στην περιοχή

Χαρδαλιάς από έργα υποδομής στη Λούτσα: «Iεραρχούμε ανάγκες και προχωράμε χωρίς καθυστερήσεις»
Τον Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο των περιοδειών που πραγματοποιεί και στους 66 Δήμους της Αττικής, όπου είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης Δημήτρη Μάρκου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατ. ευρώ, που εκτελούνται ή προγραμματίζονται στον δήμο – στο πλαίσιο και του ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για την υλοποίηση 281 μεγάλων έργων υποδομής τα επόμενα χρόνια – με στόχο την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και σχολικών μονάδων, καθώς και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής.

img0510.jpg

Ειδικότερα, στο τραπέζι της συνάντησης βρέθηκαν τα εξής έργα:

Ολοκλήρωση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στο Μαζαρέκο

Με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ανακατασκευής του υφιστάμενου κλειστού γηπέδου μπάσκετ 1.100 θεατών, τη δημιουργία νέου γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, των βοηθητικών υποδομών και του εξοπλισμού της δομής.
Το έργο δημοπρατήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και ο σχετικός διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

Κατασκευή 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδας

Πρόκειται για την κατασκευή ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος δυο κτηρίων, με συνολική επιφάνεια 3,5 στρεμμάτων. Το έργο, προϋπολογισμού 4,46 εκατ. ευρώ, βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και θα περιλαμβάνει εννέα αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικούς χώρους.

Κατασκευή 5ου Νηπιαγωγείου Σπάτων

Με προϋπολογισμό 1,41 εκατ. ευρώ, το έργο αφορά στην κατασκευή ολοήμερου νηπιαγωγείου, συνολικής επιφάνειας 1.034 τ.μ., το οποίο αναμένεται να παραδοθεί την επόμενη σχολική χρονιά.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν δύο αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρος, τραπεζαρία, κουζίνα, χώρος ξεκούρασης νήπιων κ.α., ενώ θα υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση του αύλειου και του περιβάλλοντος χώρου.

img0518.jpg

Αυτοψία στα αντιπλημμυρικά έργα

Μετά τη συνάντηση εργασίας, ο Περιφερειάρχης συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο επισκέφθηκε τα παραπάνω σημεία, ενώ πραγματοποίησε αυτοψία σε σημεία που εκτελούνται, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων. Οι εν λόγω εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κατασκευής του νέου δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 192 χλμ στα όρια του Δήμου - ένα εμβληματικό έργο, προϋπολογισμού 92 εκατ. ευρώ από πόρους του Ταμείου Συνοχής στο πλαίσιο του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027», με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής.

«Η σημερινή μου παρουσία στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, και η ουσιαστική συζήτηση που είχα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Μάρκου, είχε έναν ξεκάθαρο στόχο: να δούμε από κοντά τι χρειάζεται ο τόπος και να δώσουμε λύσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώσαμε πρόσφατα υπενθυμίζουν με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απόλυτη προτεραιότητα.
Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει στον Δήμο με έργα ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, αλλά και με πολύπλευρες παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, προχωράμε τα έργα για σχολικές και αθλητικές υποδομές, γιατί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής πάνε μαζί.

img0522.jpg

Δήμοι και Περιφέρεια έχουμε κοινή αντίληψη και στενή συνεργασία. Μιλάμε με ειλικρίνεια, ιεραρχούμε ανάγκες και προχωράμε χωρίς καθυστερήσεις, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται πιο ασφαλείς σήμερα και πιο θωρακισμένοι για το αύριο».

«Η συνεργασία που έχουμε είναι άψογη και σε όλα τα επίπεδα. Η Περιφέρεια, όπου και όταν το έχουμε ζητήσει, έχει σταθεί στο πλευρό μας. Και γι’ αυτό πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των δημοτών τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά» ανέφερε ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος Δημήτρης Μάρκου.

img0540.jpg

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και η Ειδική Σύμβουλος της Περιφέρειας Έλενα Ράπτη.

Από πλευράς δήμου παραβρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Πέτρος Πουλάκης, Διοικητικών – Οικονομικών – Κοινωνικών Υπηρεσιών Χρήστος Σερέτης, Αθλητισμού Γιώργος Πάσχος, Ηλεκτροφωτισμού Γιάννης Παραχεράκης, Παιδείας Βαγγέλης Τσέπας και Ύδρευσης Αντώνης Τούντας, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι.

