Μαρινάκης: Μείωση του φόρου στα καύσιμα θα ήταν 8 λεπτά, ενώ τώρα μειώνουμε την τιμή κατά 36 λεπτά

Είναι η δεύτερη παρέμβαση μετά το πλαφόν στα καύσιμα και στα προϊόντα και τα δεδομένα θα αξιολογούνται προοδευτικά, με πρώτο μας μέλημα την κοινωνία, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό.

Υπάρχουν συγκεκριμένα χρήματα που μπορούμε να διαθέσουμε, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερες παροχές, ωστόσο προτεραιοποιούνται τα μέτρα, με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, πρόσθεσε.

Αναφορικά με την κριτική κατά της κυβέρνησης πως προτίμησε την παροχή επιδομάτων αντί για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε: Έχουμε καταργήσει 85 φόρους, ωστόσο κάναμε μερικές ασκήσεις σε σχέση με το πόσο θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, σε σχέση και με το περιθώριο που έχουμε από την Ευρώπη και θα ήταν 8 λεπτά, ενώ τώρα μειώνουμε 36 λεπτά.

Τα 300 εκατ. ευρώ που κοστίζουν τα μέτρα στο κράτος είναι περισσόιτερα από τα έσοδα που προκύπτουν από τον φόρο μετά την άνοδο των τιμών των καυσίμων, είπε ο υπουργός.

Όπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν προβλέπεται από όλες τις εκτιμήσεις, πως θα επιστρέψει άμεσα η τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης στα προ-κρίσης επίπεδα.

