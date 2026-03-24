Χατζηδάκης: Με τα μέτρα καλύπτονται τα 3/4 της κοινωνίας - Επιστρέφουμε όλη τη ζημιά

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αρχείο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πάμε με μια λογική μιας πρώτης παρέμβασης, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρακολουθούμε τις εξελίξεις», είπε για τις χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Με τα μέτρα που παρουσιάστηκαν καλύπτουμε τη ζημιά και στο ντιζελ και στη βενζίνη απολύτως. Επιστρέφουμε όλη τη ζημιά πίσω μέχρι να φτάσει η βενζίνη στα 2.11», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο με τα μέτρα καλύπτονται τα 3/4 της κοινωνίας.

«Κρατάμε στην άκρη κάποια χρήματα. Αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε δεύτερη φάση μέτρων αναλόγως τις εξελίξεις», είπε προσθέτοντας ότι αν εκτραχυνθεί η κατάσταση η ΕΕ θα λάβει αποφάσεις και θα υπάρχουν δυνατότητες και για περαιτέρω βοήθεια.

«Τα ποσοστά της ΝΔ ανεβαίνουν κυρίως γιατί στην κρίση μας εμπιστεύονται», είπε ο κ. Χατζηδάκης σε άλλο σημείο ερωτώμενος για το ενδεχόμενο εκλογών.

«Θα ήταν πολιτικά ανόητο να μην θέλουμε να προχωρήσει η δίκη», σχολίασε επίσης για όσα συνέβησαν χθες στη Λάρισα κατά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
