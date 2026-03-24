Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Δεν κάνεις τα πάντα την πρώτη στιγμή, λέξη-κλειδί η αβεβαιότητα

Δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή σε μια κρίση αυτού του μεγέθους, όπου η λέξη-κλειδί είναι η «αβεβαιότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης το πρωί της Τρίτης, μιλώντας για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έναντι των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν.

Η Ισπανία δίνει 30 λεπτά στο λίτρο, εμείς δίνουμε 36 λεπτά στα ¾ του πληθυσμού, είπε ο υπουργός, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση διαφωνεί με την λογική των οριζόντιων παροχών: «Εμείς προτιμούμε να δώσουμε περισσότερα σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Δεν διαθέτεις το σύνολο των δημοσιονομικών σου δυνατοτήτων από την πρώτη στιγμή, δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή, διότι η λέξη κλειδί είναι η αβεβαιότητα, επισήμανε, προσθέτοντας πως «πρέπει να δούμε διάρκεια και βάθος της κρίσης». Τα μέτρα αυτά δεν διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο, τα αποφασίσαμε το Σαββατοκύριακο. Ήμασταν έτοιμοι γιατί δεν πρόκειται για νέα κρίση, έχουμε εργαλειοθήκη, είπε.

Η επιδότηση που δίνουμε στο diesel στην αντλία, τι διαφορά έχει από τη μείωση του ειδικού φόρου, διερωτήθηκε ο υπουργός, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως ασχολείται με τον μηχανισμό μείωσης, προτρέποντας και στην «καταπάτηση 2-3 κοινοτικών οδηγιών», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Για τα λιπάσματα, διευκρίνισε, τα μέτρα θα ισχύσουν από τις 15 Μαρτίου.

Ακόμη και αν ο πόλεμος τελειώσει σήμερα, χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες ώστε να επανέλθει η εφοδιαστική αλυσίδα σε μία κατάσταση κανονικότητας, διευκρίνισε ο κ. Πιερρακάκης.

Σχετικά με τη συγκράτηση στις τιμές των προϊόντων «στο ράφι», ο υπουργός τόνισε ότι ήδη έχει επιβληθεί πλαφόν, ότι η μείωση στο diesel έχει αυτόν τον σκοπό και πως η αύξηση του κατώτατου μισθού όλα αυτά τα χρόνια, επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη, είχαν στόχο την ισχυροποίηση της οικονομίας, ώστε να είναι σε θέση να αντέξει την κρίση.

