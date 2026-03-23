Πιερρακάκης: Η τιμή του diesel θα πέσει στο 1,80 ευρώ -«Τα μέτρα είναι στοχευμένα και δίκαια»

Τα μέτρα που ανακοινώθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αποκωδικοποίησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «ακουμπούν» το σύνολο της κοινωνίας.

«Από τα μέτρα κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Η τιμή του diesel ήταν 2 ευρώ, με τα 20 λεπτά που επιδοτούμε την τιμή του diesel στην αντλία, αυτή θα πέσει αυτομάτως στο 1,80 ευρώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι μίας ευρύτερης στρατηγικής που “ακουμπάει” τη βενζίνη, με τα 36 λεπτά του ευρώ που θα δίνονται για τα 3/4 των νοικοκυριών. Και βέβαια, ΤΟ 15% στα λιπάσματα και τη στήριξη της ναυσιπλοΐας. 300 εκατ. ευρώ είναι το σύνολο των μέτρων για 2 μήνες. "Ακουμπούν" το σύνολο της κοινωνίας, είναι στοχευμένα και δίκαια» ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και γιατί η κυβέρνηση δεν ακολουθεί το μοντέλο της Ισπανίας, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι πιο γενναιόδωρα από αυτά που έλαβε η κυβέρνηση της Μαδρίτης.

Αφού κατηγόρησε για εγκυκλοπεδική άγνοια την αντιπολίτευση, εξήγησε ότι τα μέτρα της Ισπανίας είναι στα 30 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης, ενώ το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σήμερα με το Fuel Pass είναι στα 36 λεπτά στο λίτρο για τα 3/4 των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισήμανε ότι στο diesel σήμερα είναι στα 41 λεπτά και προσέθεσε: «Μπορούμε να τον μειώσουμε στα 33 λεπτά με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δηλαδή, μείωση 8 λεπτών του ευρώ. Εμείς δίνουμε 20 λεπτά μείωση στην αντλία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικαλούνται το ευρωπαϊκό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν πιο πολύ ΕΦΚ. Στην Ολλανδία είναι 85 λεπτά».

Επανέλαβε τα μέτρα είναι πιο δίκαια και πιο γενναιόδωρα από αυτό που κάνουν άλλες χώρες. Τα μέτρα της Ισπανίας είναι 5 δισ. ευρώ αλλά τα καύσιμα αφορά το 1,16 δισ. ευρώ, και μιλάμε για μία οικονομία που έχει 7 φορές το μέγεθος της Ελλάδας, προσέθεσε.

Όσον αφορά τη διάρκεια των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε: δεν πατάς το κουμπί για να κάνεις όλες σου τις κινήσεις την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είσαι συνετός στη διαχείριση μιας κρίσης, για να μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι θα είμαστε δίπλα σας σε αυτήν την κρίση.

«Υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας το επόμενο διάστημα» σημείωσε.

Μιλώντας ως πρόεδρος του Eurogroup, έκανε γνωστό πως την προσεχή Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίασή του.

Τέλος, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι εντός στόχων προϋπολογισμού.

Διαβάστε επίσης