Πιερρακάκης: Η τιμή του diesel θα πέσει στο 1,80 ευρώ -«Τα μέτρα είναι στοχευμένα και δίκαια»

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά την κατάθεση του κρατικού Προϋπολογισμού 2026, στη Βουλή.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για καύσιμα, λιπάσματα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αποκωδικοποίησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «ακουμπούν» το σύνολο της κοινωνίας.

«Από τα μέτρα κερδίζουν πολλοί συμπολίτες μας. Η τιμή του diesel ήταν 2 ευρώ, με τα 20 λεπτά που επιδοτούμε την τιμή του diesel στην αντλία, αυτή θα πέσει αυτομάτως στο 1,80 ευρώ. Αυτό είναι ένα κομμάτι μίας ευρύτερης στρατηγικής που “ακουμπάει” τη βενζίνη, με τα 36 λεπτά του ευρώ που θα δίνονται για τα 3/4 των νοικοκυριών. Και βέβαια, ΤΟ 15% στα λιπάσματα και τη στήριξη της ναυσιπλοΐας. 300 εκατ. ευρώ είναι το σύνολο των μέτρων για 2 μήνες. "Ακουμπούν" το σύνολο της κοινωνίας, είναι στοχευμένα και δίκαια» ανέφερε αρχικά.

Ερωτηθείς για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και γιατί η κυβέρνηση δεν ακολουθεί το μοντέλο της Ισπανίας, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης είναι πιο γενναιόδωρα από αυτά που έλαβε η κυβέρνηση της Μαδρίτης.

Αφού κατηγόρησε για εγκυκλοπεδική άγνοια την αντιπολίτευση, εξήγησε ότι τα μέτρα της Ισπανίας είναι στα 30 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης, ενώ το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σήμερα με το Fuel Pass είναι στα 36 λεπτά στο λίτρο για τα 3/4 των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισήμανε ότι στο diesel σήμερα είναι στα 41 λεπτά και προσέθεσε: «Μπορούμε να τον μειώσουμε στα 33 λεπτά με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δηλαδή, μείωση 8 λεπτών του ευρώ. Εμείς δίνουμε 20 λεπτά μείωση στην αντλία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικαλούνται το ευρωπαϊκό παράδειγμα, αλλά υπάρχουν χώρες που έχουν πιο πολύ ΕΦΚ. Στην Ολλανδία είναι 85 λεπτά».

Επανέλαβε τα μέτρα είναι πιο δίκαια και πιο γενναιόδωρα από αυτό που κάνουν άλλες χώρες. Τα μέτρα της Ισπανίας είναι 5 δισ. ευρώ αλλά τα καύσιμα αφορά το 1,16 δισ. ευρώ, και μιλάμε για μία οικονομία που έχει 7 φορές το μέγεθος της Ελλάδας, προσέθεσε.

Όσον αφορά τη διάρκεια των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε: δεν πατάς το κουμπί για να κάνεις όλες σου τις κινήσεις την πρώτη στιγμή. Πρέπει να είσαι συνετός στη διαχείριση μιας κρίσης, για να μπορούμε να πούμε στους πολίτες ότι θα είμαστε δίπλα σας σε αυτήν την κρίση.

«Υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούν οι τιμές της ενέργειας το επόμενο διάστημα» σημείωσε.

Μιλώντας ως πρόεδρος του Eurogroup, έκανε γνωστό πως την προσεχή Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίασή του.

Τέλος, διαβεβαίωσε πως η κυβέρνηση είναι εντός στόχων προϋπολογισμού.

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν - Πηγή του ιρανικού στρατού απειλεί ΗΠΑ: Το Ιράν θα παρουσιάσει νέες εκπλήξεις

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Antenna εξαγοράζει την ιστορική ιταλική εφημερίδα «La Rebublica»

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ο Ούγγρος ΥΠΕΞ ενημέρωνε τον Λαβρόφ για τις συζητήσεις εντός Ε.Ε. - Εξηγήσεις ζητά η Γερμανία

20:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις - Πώς θα γίνει η πληρωμή

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

20:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η τιμή του diesel θα πέσει στο 1,80 ευρώ -«Τα μέτρα είναι στοχευμένα και δίκαια»

20:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για Ντέσερς - Μπαίνει στο χειρουργείο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

19:54WHAT THE FACT

Η Αφρική «σκίζεται» στα δύο - Θα σχηματιστεί ένας νέος ωκεανός;

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις και σειρήνες στο Μπαχρέιν

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν είναι μαζί μας ο Χολμς - Είναι θέμα και απόφαση της ομάδας πλέον»

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Παύση πέντε ημερών στις στρατιωτικές επιθέσεις ανακοίνωσε ο Τραμπ - Αρνείται ότι διαπραγματεύεται με τους Αμερικανούς η Τεχεράνη

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι φαρσέρ ορκίζονται πως δεν ήταν πίσω από το τηλεφώνημα Τραμπ-Ιράν

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Παππούς 101 ετών γίνεται viral από μάθημα κεραμικής - Το βίντεο που ξεπέρασε τα 3 εκατ. views

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΔΕΑΒ εξέθεσε τον αθλητικό δικαστή στο σκάνδαλο Φουρνιέ

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιος είναι ο σκληροπυρηνικός πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:03ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε καφετέρια - Ένας τραυματίας

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσιτόγλου: Ο 17χρονος μαχαίρωσε τον τραγουδιστή επειδή διαφώνησαν στην τιμή αγοράς ναρκωτικών

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός άνδρας σε τροχαίο

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: «Στον πυθμένα υπάρχει τρύπα αλλά δεν ξέρουμε πού πάει» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τον δύτη που αγνοείται

17:40LIFESTYLE

Σάλος στο Χόλιγουντ: Ο Άλαν Ρίτσον έδειρε τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του - Βίντεο ντοκουμέντο

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απεργία ταξί: «Χειρόφρενο» από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συνετρίβη C-130 με 114 επιβαίνοντες και 11 μέλη πλήρωμα

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

21:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπιλ Γκέιτς: Τα τρία επαγγέλματα που θα «σωθούν» από την τεχνητή νοημοσύνη

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ