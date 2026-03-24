Το κυβερνητικό σχέδιο για την κρίση: Στοχευμένες ενισχύσεις - Εκλογές σε έναν χρόνο

Στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την βελτίωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και τη συσπείρωση των ψηφοφόρων, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μία μέρα μετά την ανακοίνωση ενός ακόμα πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, τα εργοτάξια του 32ου Γενικού Λυκείου και του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων αλλά και το λιμάνι της πόλης.

Στο Μαξίμου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη… δημοσκοπική ανάταση, αναγνωρίζουν όμως πως υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και για αυτό υπάρχει και ειδικός σχεδιασμός προβολής των κυβερνητικών παρεμβάσεων και των έργων που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα συνεχίζεται και η προσπάθεια ανεύρεσης ικανών στελεχών που θα πλαισιώσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας εκεί, με τις σχετικές ανακοινώσεις να μην αργούν ιδιαίτερα.

Στο κομμάτι της οικονομίας και παρά τα όσα γράφονταν δεξιά και αριστερά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην γνωστή και δοκιμασμένη λύση των επιδοτήσεων και όχι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως ζητά η αντιπολίτευση. Αν και στην κυβέρνηση κατανοούν πως η κρίση αυτή πλήττει το σύνολο της κοινωνίας, σε αυτή τη φάση επικράτησε η άποψη πως θα πρέπει να στηριχθούν στοχευμένα και σε μεγάλο βαθμό οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αν η κατάσταση κλιμακωθεί τότε πιθανά θα αλλάξει και ο σχεδιασμός. Στο Μαξίμου υποστηρίζουν πως η ελληνική οικονομία, με τη διαχείριση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα και πως με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αν η κατάσταση δεν χειροτερέψει και άλλο, θα πορευτούμε μέχρι τον Μάιο.

Τώρα αν υπάρξει δεύτερη γενιά μέτρων, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της ενεργειακής κρίσης, όμως επισημαίνουν πως τότε θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκού επιπέδου απάντηση με χαλάρωση, για παράδειγμα των δημοσιονομικών κανόνων. Σε όσους ασκούν κριτική για το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απαντούν πως μια τέτοια πολιτική σε αυτή τη φάση θα μπορεί να αυξήσει τον πληθωρισμό και τα επιτόκια δημιουργώντας μακροπρόθεσμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως αν χρειαστεί, η Αθήνα, όπως έκανε και στο παρελθόν, δεν θα πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στην κυβέρνηση παρακολουθούν με αγωνία και τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό και ευτυχώς η εικόνα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι πως δεν έχουν ξεκινήσει, και μακάρι να μην ξεκινήσουν, οι ακυρώσεις. Το επόμενο διάστημα μάλιστα είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και μια σχετική επικοινωνιακή καμπάνια με στόχο, όχι μόνο να μην περιοριστούν οι αφίξεις αλλά αν είναι δυνατόν να προσελκύσουμε τουρίστες που έχουν επιλέξει ως προορισμό τους χώρες που αντικειμενικά θα έχουν πρόβλημα όπως είναι η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα θα ενταθούν και οι έλεγχοι στην αγορά με στόχο τον περιορισμό της αισχροκέρδειας αν και όλοι αναγνωρίζουν πως και αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχουν και θα πιεστεί για μία ακόμα φορά μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Το στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση πάντως να καταφέρει να περιορίσει τις συνέπειες του πολέμου που είναι παγκόσμιες δεν θα είναι εύκολο. Αυτό που πάντως φαίνεται να είναι πιο εύκολο είναι το να καταφέρει να πείσει την κοινωνία πως η σημερινή κυβέρνηση είναι η μόνη που μπορεί να ανταπεξέλθει και να βγάλει τη χώρα όσο το δυνατό πιο αλώβητη από μία ακόμα κρίση.

Η εικόνα της αντιπολίτευσης εξάλλου, όπως φαίνεται και δημοσκοπικά, περιορίζει τις επιλογές των πολιτών. Επειδή πάντως έχουν ξεκινήσει και πάλι εισηγήσεις, δημοσιεύματα και σενάρια πρόωρων εκλογών, να σας πω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βγάλει τελείως από το μυαλό του αυτό το ενδεχόμενο, με τις εκλογές να γίνονται πιθανότατα σε ένα σχεδόν χρόνο από σήμερα. Στόχος του , όπως λένε στενοί του συνεργάτες, να έχει καταφέρει μέχρι τότε να βγάλει αλώβητη τη χώρα από μία ακόμα κρίση.

