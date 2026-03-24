Μητσοτάκης: Βίντεο από την Θεσσαλονίκη με selfies, μαθητές από την Αθήνα και πρασόπιτα

Το όραμά του για μια Θεσσαλονίκη των μεγάλων έργων, των σύγχρονων υποδομών και της καινοτομίας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέσα από ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη σημερινή του παρουσία στην πόλη, ο πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις σημαντικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του την Τρίτη, πραγματοποίησε σειρά επαφών με τοπικούς φορείς και με τους αρμόδιους για την πορεία των κατασκευαστικών εργασιών.

Η ημέρα περιλάμβανε και αρκετές χαλαρές στιγμές. Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά από την Αθήνα τα οποία βρίσκονταν στη συμπρωτεύουσα για σχολική εκδρομή.

Επιπλέον, ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο κάλεσμα μαθητών που τον προσέγγισαν στον δρόμο για να βγάλουν selfies μαζί του. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε πιο παραδοσιακό ύφος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δοκιμάζει την τοπική πρασόπιτα.