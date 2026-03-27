Φλωρίδης για Τέμπη: «Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει»
Υπεραμύνθηκε της διεξαγωγής στη συγκεκριμένη αίθουσα την οποία χαρακτήρισε «την μεγαλύτερη στην Ελλάδα»
«Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει», διεμήνυσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολιάζοντας όσα συνέβησαν κατά την πρώτη μέρα συνεδρίασης του δικαστηρίου σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.
Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Απριλίου.
Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι η αναστάτωση της πρώτης μέρας δημιουργήθηκε λόγω της διαδικασία των ταυτοποιήσεων, και επανέλαβε ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να γίνει η δίκη.
Trending
Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλος στη γραφειοκρατία: Ψηφιακές άρσεις κατασχέσεων από τον Απρίλιο
11:11 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Φλωρίδης για Τέμπη: «Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει»
09:58 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Πότε θα προκηρύξει εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα σενάρια για Οκτώβριο και ο Μάρτιος
08:00 ∙ TRAVEL
The Times: Τα 8 όμορφα αλλά «άγνωστα» ελληνικά νησιά
21:17 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 27 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
07:46 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα
09:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ