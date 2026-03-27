Φλωρίδης για Τέμπη: «Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει»

«Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει», διεμήνυσε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολιάζοντας όσα συνέβησαν κατά την πρώτη μέρα συνεδρίασης του δικαστηρίου σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο διέκοψε για την 1η Απριλίου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο Γιώργος Φλωρίδης εξήγησε ότι η αναστάτωση της πρώτης μέρας δημιουργήθηκε λόγω της διαδικασία των ταυτοποιήσεων, και επανέλαβε ότι η ελληνική κοινωνία θέλει να γίνει η δίκη.

Υπεραμύνθηκε της διεξαγωγής στη συγκεκριμένη αίθουσα την οποία χαρακτήρισε «την μεγαλύτερη στην Ελλάδα»

Διαβάστε επίσης