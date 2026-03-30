Η συνάντηση Τασούλα με μαθητές από το δημοτικό σχολείο των Ριζίων Έβρου
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Μαθητές δημοτικού σχολείου από το ακριτικό χωριό των Ριζίων Έβρου δέχθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.
Ο οκτώ μαθητές της Στ’ τάξης συνοδευόμενοι από τους γονείς τους και δύο εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψής τους στην Αθήνα ξεναγήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και συνομίλησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ιστορία του κτηρίου, τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας και τις βασικές αρχές του πολιτεύματος.
«Με χαρά και ιδιαίτερη τιμή καλωσορίζω εσάς που προστατεύετε το έθνος. Ζείτε και φυλάτε τα σύνορα, εκεί όπου αρχίζει η χώρα μας», ανέφερε ο κ. Τασούλας.
Τα μέλη της εκπαιδευτικής εκδρομής συνόδευε ο εφοπλιστής κ. Πάνος Λασκαρίδης, ο οποίος στηρίζει τις δράσεις αλλά και τις ανάγκες σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό του ακριτικού σχολείου.